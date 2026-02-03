No sólo es música, la icónica pelea en 'Matrix Revolutions' es una profecía que predijo el destino de Neo sin que lo supieras

Hay momentos en la historia del cine que se quedan grabados en la retina no solo por la espectacularidad de sus efectos visuales, sino por esa extraña sensación de que hay algo mucho más profundo moviéndose bajo la superficie, porque, siendo sinceros, es fascinante cómo los directores juegan con elementos que el espectador suele pasar por alto, dejando pistas que solo aquellos con ganas de investigar un poco más allá de la pantalla logran descifrar por completo.

En el caso de la épica batalla final bajo la lluvia de 'The Matrix Revolutions', estrenada en 2003, lo que parece una pelea a puñetazo limpio entre Neo y el Agente Smith es en realidad una representación visual de conceptos espirituales muy antiguos.

El tema musical que acompaña este enfrentamiento, titulado Neodämmerung y compuesto por Don Davis, no utiliza un coro de voces latinas al azar, sino que emplea fragmentos literales de los Upanishads, unos textos sagrados fundamentales del Sanatan Dharma o hinduismo. Esta elección no es ninguna tontería, ya que la letra repite el mantra Pavamana, una plegaria que pide ser conducido de lo irreal a lo real y de la oscuridad a la luz, lo cual encaja de maravilla con la liberación de la humanidad de la simulación.

El núcleo de este mantra, extraído específicamente del Brihadaranyaka Upanishad, resuena con una fuerza brutal mientras los dos archienemigos se golpean en el cielo de la Ciudad de las Máquinas.

El viaje espiritual de Neo bajo la lluvia de Smith

Al cantar versos como "Asatoma Ma Sadgamaya", la banda sonora está subrayando que la lucha de Neo no es solo por la supervivencia física de Sión, sino por alcanzar la verdad última y despertar de la ilusión de la Matrix, que en la filosofía india se conoce como Maya.

Es un detalle que mola un montón porque eleva la película a otro nivel, convirtiendo el sacrificio final del protagonista en una metáfora perfecta de la iluminación espiritual y la superación del ego que representa Smith.

Al final, resulta que las hermanas Wachowski se marcaron un tanto épico al unir la ciencia ficción más puntera con una sabiduría que tiene miles de años, dejando claro que las grandes preguntas sobre quiénes somos y qué es real nunca pasan de moda.

