Hace 34 años, el creador de esta serie de ciencia ficción aprobó la música sin pensarlo demasiado. No se daba cuenta de que estaba escuchando la mejor sintonía de la historia de la televisión

El botón de “saltar introducción” ha depreciado tanto el arte de crear unos créditos iniciales que creen expectación como elaborar una música que inmediatamente asocies a la serie y te transporte a su mundo sin esfuerzo. Puede sonar a una pérdida menor, pero una de las mejores series de ciencia ficción y terror de la historia entendía su fuerza. “Lo que más te aterra no es lo que ves, es lo que oyes”.

Así de claro lo veía Chris Carter hablando del éxito de ‘Expediente X’, donde gran parte de su inconfundible atmósfera residía en una música completamente icónica, referenciada y parodiada hasta la extenuación hasta ser reconocible por gente que no vio la serie. Una sintonía que bien podría ser la mejor de la televisión, aunque ni Carter ni su compositor lo tenían claro al principio. Es más, el showrunner quería algo sencillo “que los boy scouts silbasen en mitad de la noche de acampada… hasta que un monstruo viene y se los come”.

Así fue la reunión inicial de Mark Snow, un veterano que hacía música para series de televisión, con un Carter que estaba preparando su siguiente episodio piloto. Chris trajo consigo una serie de CDs con cosas que le entusiasmaban y podían servir de orientación, desde discos de The Smiths y Portishead hasta música de Steve Reich o Philip Glass. Pero esto no terminaba de cuadrar con el compositor, que estuvo probando con movimientos minimalistas repetidos al estilo de Glass sin dar con la tecla.

Dar con la tecla

Dio con ella de manera accidental (y literal). Mientras estaba en su garaje con sus instrumentos, el codo de Snow apretó su teclado que tenía activado un eco retardado. Ese sonido cautivó su atención y decidió continuarlo, llegando al reconocible arpegio de cuatro notas que acabaría siendo motor de éxito. Primero tuvo que experimentar con diferentes instrumentos a ver cuál sería la compañía perfecta para ese sonido sintetizado, pero todos parecían no cuajar.

La clave se la dio su mujer. Al pasar esta por el garaje, Snow le pidió que silbase la melodía que acababa de trajinar, aprovechando que su esposa era muy buena silbando y tratando de rescatar la nota inicial que le dio el showrunner en su encuentro. Al oírlo todo junto vio que el silbido le daba “un extra de sabor” y fue con ello a Carter, esperando una gran reacción.

No se produjo realmente tal cosa. Snow reprodujo la pieza de 40 segundos que tenía el silbido de su esposa y varias capas de sintetizador, creando el aura que ahora asociamos a explorar lo desconocido. La respuesta de Carter fue un lacónico “está bien. De acuerdo, vamos con eso”. Tal y como recuerda el compositor “Nadie sabía lo que estaba por llegar”. Lo que llegó fue un éxito generacional que muchos todavía recuerdan por lo inquietante que era a través de lo que sugería con el sonido.

En Espinof | Las mejores series de 2025

En Espinof | Las mejores series de ciencia ficción 2025