Las 10 mejores series de 2025 (por ahora)

Corren tiempos convulsos en Espinof. El adversario es omnipotente y nosotros intentamos luchar todo lo que podemos para sobrevivir entre la marea constante de estrenos que llegan a veces sin saber de dónde han salido. Llega la hora de empezar a cosechar joyas y como nunca es demasiado pronto ya tenemos aquí la lista con las 10 mejores series de 2025... hasta el momento.

Sí, os aseguro que ya se han estrenado un par de decenas entre estrenos de temporada y episodios nuevos de lo que se estrenó el año pasado pero se sigue emitiendo en estos días. Todo en base a la emisión en España. Así que ya tenemos muy buen material para arrancar nuestro top. Al igual que el año pasado, este ranking será mutante y variable. De hecho, en 2024 pasaron por nuestra lista un total de 37 grandes series.

Hablando de 2024, aquí podéis comprobar las que fueron nuestras series favoritas de terror, ciencia ficción y fantasía, comedias, animadas y animes. Además, aquí podéis ver nuestros rankings por plataformas: Netflix, Max, Prime Video y Disney+.

Así que llega otro año lleno de series que vendrán y se irán, peleas entre editores, que cada mes nos tenemos que soportar hablando de los ranking y, mi parte favorita, lo que nos gusta un buen "no tenéis ni idea" o "cómo se notan los maletines de [indique aquí compañía]".

Vayamos al lío. Comenzamos y nuestro top inicial queda de la siguiente manera.

El top 10 de series de 2025, edición enero

10: La vida sexual de las universitarias (Sex Live Of College Girls) - Temporada 3

La vida sexual de las universitarias

Creada por Mindy Kaling y Justin Noble | Reparto: Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Alya Chanelle Scott

Lo que nos gusta un buen "mamarracheo" y esta comedia nos da buenas dosis de despelote y pendoneo con nuestras universitarias favoritas. Cierto es que la marcha de Renée Rapp, una de sus protagonistas, no ha sido fácil de gestionar pero yo ya estoy esperando otro semestre en Essex.

Se puede ver en Max | Crítica de la temporada 2

9: Tu amigo y vecino Spider-Man (Your Friendly Neighborhood Spider-Man)

Tu amigo y vecino Spider-Man

Creada por Jeff Trammell

Oh, sí, estamos tan de vuelta con Spidey. Si bien la animación es algo limitada en algunos aspectos, la nueva serie del trepamuros (en una versión alternativa al MCU) es todo un soplo de aire fresco al nivel del que tuvimos hace más de dos décadas cuando salió el 'Ultimate Spider-Man' de Bendis y Bagley.

Se puede ver en Disney+ | Crítica

8: Castlevania: Nocturno (Castlevania: Nocturne) - Temporada 2

Castlevania: Nocturno

Creada por Clive Bradley

Qué bien cuando en las segundas temporadas deciden pulir todo lo que puedan los fallos de la temporada inaugural. Con 'Nocturno' han ido a piñón y nos han entregado una maravillosa segunda entrega con dosis extra de acción, drama y todo lo que pediríamos a una adaptación del videojuego.

Se puede ver en Netflix | Crítica

7: Paradise

Paradise

Creada por Dan Fogelman | Reparto: Sterling K. Brown, James Marsden, etc.

Más allá del GIRAZO, la nueva serie del creador de 'This is Us' tiene grandes elementos para engancharnos completamente en su misterio. Si a eso le añadimos que el reparto te tiene pegado a la pantalla, podemos tener aquí uno de los bombazos del año. El tiempo lo dirá.

Se puede ver en Disney+

6: Whiskey on the Rocks

Whiskey on the Rocks

Creada por Henrik Jansson-Schweizer | Reparto: Rolf Lassgard, Elsa Saisio, etc.

Rusos borrachos y machos alfa a ambos lados del teléfono rojo. Si esto no os hace ir directos a ver este thriller satírico no sé qué lo hará. Bromas aparte, la verdad es que tenemos una serie sensacional que juega entre la comedia y drama para contar un incidente militar en plena guerra fría.

Se puede ver en Disney+ | Crítica

5: Silo - Temporada 2

Silo

Creada por Graham Yost | Reparto: Rebecca Ferguson, Tim Robbins, etc.

Hablando de thrillers, este tira más por la ciencia ficción y lo distópico y regresó con una temporada 2 bastante más acertada, a mi juicio, que la primera. Graham Yost ha ido cociendo a fuego lento dos tramas, una más explosiva que la otra, y nos ha dejado con ganas de que llegue ya la temporada 3.

Se puede ver en Apple TV+ | Crítica

4: Muertos S.L. - Temporada 2

Muertos S.L.

Creada por Alberto y Laura Caballero | Reparto: Carlos Areces, Adriana Torrebejano, etc

Acostumbrados a las duraciones de otras series como 'La que se avecina', la brevedad de 'Muertos S.L.' sienta como un guante. Eso sí, es un arma de doble filo porque por un lado notas que no quitarías ningún elemento a la comedia funeraria... pero, por el otro, te da rabia de que se vea en un suspiro.

Se puede ver en Movistar Plus+ | Crítica

3: The Pitt

The Pitt

Creada por R. Scott Gemmill | Reparto: Noah Wyle, Tracy Ifeachor, etc.

Es casi imposible hablar de este drama médico sin nombrar a 'Urgencias' pero es que la serie de Max nos sumerge de lleno en ese mismo espíritu. Un turno imposible en un servicio de emergencias hospitalarias en el que los pacientes van, vienen y se quedan esperando a que les atiendan mientras los médicos intentan hacer lo mejor que pueden. Planazo.

Se puede ver en Max | Crítica

2: Érase una vez el Oeste (American Primeval)

Érase una vez el Oeste

Creada por Mark L. Smith | Reparto: Taylor Kitsch, Betty Gilpin, etc

Pudieron elegir y eligieron salvajada, violencia y miseria. Ninguna queja, la verdad, porque mentiría si dijera que no devoré este despiadado western volando de Madrid a Vilna. Anécdotas viajeras aparte, tenemos una notable miniserie que no es para corazones sensibles.

Se puede ver en Netflix | Crítica

1: Separación (Severance) - Temporada 2

Separación T2

Creada por Dan Erickson | Reparto: Adam Scott, Britt Lower, etc.

Porque trabajo en casa, que si no estaría pensando todo el rato en la posibilidad de que me hicieran esta cirugía separadora. Más ambiciosa, más amplia y más enrevesada, si cabe, la serie de Dan Erickson y Ben Stiller se coloca rápidamente en la cumbre no solo de series de 2025, también de la ciencia ficción televisiva actual.

Se puede ver en Apple TV+ | Crítica

Lo que está por venir en 2025

Hasta aquí nuestro listado y el año es joven y puede que nos encontremos algunas joyas entre las nuevas series que llegarán este 2025. De hecho, si me preguntan, mi apuesta personal son 'Alien: Planeta Tierra', 'El eternauta', el spin-off de 'Spartacus', la precuela de 'It' y la nueva serie de 'Daredevil', entre otros.

Y ojo, porque llegan nuevas temporadas de 'Invencible', 'The Last of Us', 'Reacher', 'The Bear', 'Doctor Who', 'Colegio Abbott' y los finales de 'El cuento de la criada' y 'El juego del calamar' entre muchos otros regresos. ¿Se colará alguna en el top? lo sabremos en los próximos meses.

El turno de los lectores, ¿cuáles son vuestras series favoritas del año?

Como ya sabéis, esto no solo va de nosotros sino también nos gusta que participéis. Por eso aquí tenéis la gran oportunidad de valorar las que son para vosotros las mejores series de 2025. ¿Coincidiremos?, ¿serán listas que no tengan nada que ver? Pasen y voten:

