Esta serie es una auténtica barbaridad. Un tan fascinante como experimental estudio sobre el nacimiento del fascismo

Sin meterme en demasiados detalles, ese «El silencio» que pronuncia el protagonista mirando a cámara mientras se da punto final a la serie es tan apabullante como desolador. Un cierre tras ocho episodios de un fascinante biopic de Benito Mussolini que podemos ver en SkyShowtime.

Protagonizada por un inmenso Luca Marinelli como el duce, 'M. Il figlio del secolo' (conocida internacionalmente como Mussolini: The Son of the Century) arranca tras la primera guerra mundial y no tardamos demasiado en ver el estilo de la serie, con un Joe Wright ('El instante más oscuro') bastante juguetón, teatral y experimental tras las cámaras.

Contada prácticamente de forma exclusiva desde el punto de vista de Mussolini, el personaje no duda en mira a cámara, hablar directamente al espectador en lo que, de paso, funda el Fasci italiani di combattimento en marzo de 1919, rodeándose de las temibles camisas negras infundiendo, valga la redundancia, algo de temor y una guerra abierta contra los comunistas.

Es curioso, porque el primer episodio es un cóctel tremendamente explosivo: palizas y revanchas entre comunistas y fascistas, la toma del Fiume por parte de D'Annunzio (Paolo Pierobon) y el primer intento de Mussolini por entrar en la política y fracasar estrepitosamente en las primeras elecciones a las que se presenta. Una derrota y revancha por parte de los socialistas, que dejan imágenes totalmente icónicas. Y, a partir de aquí, todo avanza.

Si bien es un biopic de Mussolini, este está basado en el libro homónimo de Antonio Scurati —que transforman los guionistas Stefano Bises, Davide Serino y el propio Scurati— que cubre lo que podemos decir una primera fase del nacimiento y auge del fascismo en Italia. De esta manera, arrancamos en ese 1919 y terminamos en 1925, repasando de camino muchas luces y sombras de este periodo: la marcha sobre Roma y el asesinato de Giacomo Matteotti (Gaetano Bruno) en 1924.

Yo, Mussolini Andrea Amilcare Benito

'Mussolini: Il figlio del secolo' es, sin paños calientes, una absoluta barbaridad. Quizás el mayor problema es precisamente esa visión de túnel inevitable debido a no apartarnos prácticamente nunca del punto de vista de Mussolini. Si, también tenemos a Cesarino (Francesco Russo), su mano derecha y a la amante y aliada Margherita (Barbara Chichiarelli), como notables secundarios pero el 90% es el relato según el duce.

En ese sentido, hay quien dirá que es una miniserie que blanquea el fascismo porque, al estar narrada tan desde el punto de vista de Mussolini, vemos al futuro dictador tal como él mismo se ve: como un Mesías italiano, el César de una Italia que aún no está del todo a gusto con su unificación décadas antes. Cierto retrato de héroe que, parece ser, fue algo conflictivo a la hora de adaptar.

Sin embargo, no hace falta rascar mucho en este retrato para ver que la serie también muestra que Benito es un miserable y repugnante; se muestran a las camisas negras como una panda de matones descerebrados y, a menudo, incompetentes; e, incluso, lanzan señales de advertencia guiñando (casi literalmente) al espectador para que esté atento a lo que estamos viviendo ahora mismo (incluyendo, sí, qué pasa cuando se dejan entrar en las instituciones).

Puede que en un principio 'M: Il figlio del secolo' desoriente un poco por su propuesta entre lo teatral y lo experimental y esa mezcla de imágenes de archivo con el metraje propio de la serie. Pero una vez que entras (y no se tarda demasiado) estás hasta el final apasionado (y sin dar crédito) por lo que ven tus ojos.

