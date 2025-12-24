HOY SE HABLA DE

Una de las películas de fantasía más esperadas de 2026 cancela su estreno en cines y se lanzará directamente en streaming

Ya no podremos verla en pantalla grande

Korra
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
Linkedin twitter
14171 publicaciones de Mikel Zorrilla

Paramount se encuentra inmersa en una disputa con Netflix por hacerse con Warner, y una de sus grandes bazas es la promesa de estrenar 30 películas al año en cines. Muchos dudaban de ello, pero es que ahora ha quedado más claro que nunca que no iba a ser el caso, ya que se ha cancelado el estreno en cines de 'The Legend of Aang: The Last Airbender' para anunciar que se lanzará de forma directa en streaming.

Directa a Paramount+

Hasta ahora, el lanzamiento en cines de 'The Legend of Aang: The Last Airbender' estaba previsto para el 9 de octubre de 2026, pero finalmente se lanzará en Estados Unidos directamente en Paramount+ -a España debería llegarnos de la mano de SkyShowtime-, ya que la plataforma pasa a ser el hogar en exclusiva de esta franquicia.

Aang

De hecho, también será allí donde se presente la serie 'Avatar: Seven Havens', nueva entrega de este universo iniciado por 'Avatar: la leyenda de Aang' en 2005 y que ya tuvo en su momento otra aplaudida sucesora con 'La leyenda de Korra'. No puede decirse lo mismo de la deficiente película dirigida por M. Night Shyamalan y estrenada en 2010...

Las 35 mejores películas de animación de la historia
En Espinof
Las 35 mejores películas de animación de la historia

Paramount también ha aprovechado el anuncio para desvelar que Taika Waititi se une al reparto vocal de 'The Legend of Aang: The Last Airbender', donde también participan Geraldine Viswanathan, Dee Bradley Baker, Peta Sergeant, Freida Pinto, Ke Huy Quan, Dave Bautista, Eric Nam, Jessica Matten, Dionne Quan, Román Zaragoza y Steven Yeun.

Jane Wiseman, directora de Originales de Paramount+, ha declarado lo siguiente sobre la decisión de estrenar la película directamente en plataformas: "El Universo Avatar ha cautivado al público durante dos décadas, y Paramount+ se enorgullece de ser el servicio exclusivo de streaming para su adorada encarnación animada".

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | Las mejores películas de animación de 2025

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios