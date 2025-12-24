Una de las películas de fantasía más esperadas de 2026 cancela su estreno en cines y se lanzará directamente en streaming

Paramount se encuentra inmersa en una disputa con Netflix por hacerse con Warner, y una de sus grandes bazas es la promesa de estrenar 30 películas al año en cines. Muchos dudaban de ello, pero es que ahora ha quedado más claro que nunca que no iba a ser el caso, ya que se ha cancelado el estreno en cines de 'The Legend of Aang: The Last Airbender' para anunciar que se lanzará de forma directa en streaming.

Directa a Paramount+

Hasta ahora, el lanzamiento en cines de 'The Legend of Aang: The Last Airbender' estaba previsto para el 9 de octubre de 2026, pero finalmente se lanzará en Estados Unidos directamente en Paramount+ -a España debería llegarnos de la mano de SkyShowtime-, ya que la plataforma pasa a ser el hogar en exclusiva de esta franquicia.

De hecho, también será allí donde se presente la serie 'Avatar: Seven Havens', nueva entrega de este universo iniciado por 'Avatar: la leyenda de Aang' en 2005 y que ya tuvo en su momento otra aplaudida sucesora con 'La leyenda de Korra'. No puede decirse lo mismo de la deficiente película dirigida por M. Night Shyamalan y estrenada en 2010...

Paramount también ha aprovechado el anuncio para desvelar que Taika Waititi se une al reparto vocal de 'The Legend of Aang: The Last Airbender', donde también participan Geraldine Viswanathan, Dee Bradley Baker, Peta Sergeant, Freida Pinto, Ke Huy Quan, Dave Bautista, Eric Nam, Jessica Matten, Dionne Quan, Román Zaragoza y Steven Yeun.

Jane Wiseman, directora de Originales de Paramount+, ha declarado lo siguiente sobre la decisión de estrenar la película directamente en plataformas: "El Universo Avatar ha cautivado al público durante dos décadas, y Paramount+ se enorgullece de ser el servicio exclusivo de streaming para su adorada encarnación animada".

