Paramount sabe perfectamente el punto débil de Netflix y contraataca lanzando un órdago: 30 películas al año en cines

Pasan las horas y los días —y pasarán las semanas y los meses— y seguimos a vueltas con el drama de la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix, cuyo último capítulo ha pasado por el bombazo que ha soltado Paramount, previamente interesada en hacerse con la compañía de David Zaslav: lanzar una OPA hostil de 108.400 millones de dólares para impedir que la Gran N del streaming cierre la operación comercial con éxito.

La gran pantalla como arma arrojadiza

Más allá de la batalla económica, la de Netflix y Paramount es una pugna por situarse en el que muchos considerarían "el lado bueno de la historia" en lo que respecta a las ventanas de distribución. A pesar de que Ted Sarandos haya asegurado recientemente que tienen en mente la exhibición tradicional, ya dejó caer que la duración de los estrenos en salas decrecería para "satisfacer las necesidades de los consumidores", y ahí es precisamente donde Paramount ha querido marcar la diferencia.

Durante una llamada con la prensa y los inversores, David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, ha querido subrayar que, de hacerse con Warner Bros. Discovery, respetará las "ventanas tradicionales saludables", prometiendo estrenar más de 30 películas en cines de forma anual. Sin duda, un guiño para los accionistas de WBD más preocupados por la gran pantalla y su futuro.

“Nos encanta el negocio del cine y el entretenimiento. Creemos profundamente en su futuro y queremos ayudar a preservarlo y fortalecerlo. El cine es una de las mayores exportaciones de Estados Unidos. Queremos apoyarnos en ese legado, no reducirlo. Esta operación va de construir más, no de recortar. Más oportunidades para la industria, más opciones para los consumidores, más valor para los accionistas y más apoyo para el talento creativo”.

Tal como recogen en Variety, desde que Skydance tomó el control de Paramount el último verano, el conglomerado se ha volcado en incrementar la producción cinematográfico, planeando aumentar los 8 estrenos anuales de este 2025 hasta los 15 en 2026, los 17 en 2027 y los 18 en 2028. Si a esto le sumamos las 12 o 14 producciones que lanza Warner cada curso cinematográfico, está claro que la fusión entre ambas compañías grita "experiencia cinematográfica" a los cuatro vientos.

