Esta devastadora película basada en hechos reales tuvo una aclamación histórica en festivales y está nominada al Oscar. Ahora se estrena en streaming y no te dejará impasible

Hay películas cuya urgencia es tan abrumadora que parece disiparse cualquier otra cuestión. No es raro encontrar películas reconocidas en el pasado que no impresionan en la actualidad, pero están atravesadas por cuestiones tan relevantes en su momento que eran ineludibles. Existe una posibilidad de que acabe pasándole lo mismo a ‘La voz de Hind’.

Una de las películas de más revuelo este año, ya tan sólo por la aclamación recibida en todos los festivales de cine por los que ha pasado (en Venecia se ganó una ovación de casi media hora). Nominada al Oscar en la categoría de mejor película internacional, este drama basado en hechos reales ya se puede ver en streaming a través de Filmin.

Una voz que rompe

En las oficinas del centro de emergencias de la Media Luna Roja, que ofrece asistencia directa a gente en Gaza afectada por la indiscriminada acción del ejército israelí, se recibe una llamada que rompe el flujo habitual de los voluntarios. Una niña de seis años está atrapada en un coche en medio de un tiroteo, su familia está muerta a su alrededor, y las personas que atienden el teléfono intentan remover cielo y tierra para llevar de manera segura una ambulancia a su rescate.

La película relata una emergencia trágica y real que es una de las muchas atrocidades cometidas diariamente con total impunidad por las autoridades y soldados israelíes. La directora Kaouther Ben Hania no permite espacio a otra cosa que no sea una reacción visceral y devastadora a situaciones que se encarga de remarcar que sucedieron en la realidad.

Así, haciendo algo en dirección inversa a su mezcla de documental y ficción en ‘Las cuatro hijas’, la cineasta tunecina emplea las grabaciones de la llamada real, tanto en audio como algo de vídeo, para difuminar fronteras. Un intento de retorcer más las emociones del espectador, aunque también cierta admisión de que nada de lo que pueda ofrecer supera o hace justicia a lo que sucedió.

‘La voz de Hind’: artefacto directo

Es la tensión interna que la hace un artefacto cinematográfico desigual, donde no puede evitar elevar la tensión y la crudeza de la acción como si de una película reciente de Kathryn Bigelow se tratase. Todo obedece propósitos de hacer el shock de ‘La voz de Hind’ más directo, y es difícil negar que no funcione dadas las emociones que ya nos despierta de por sí el genocidio retransmitido en tiempo real.

Cabe preguntase entonces si la película consigue una función real si no tiene cuestiones que elevar. Si no es otra forma de consumible con apoyo directo de la (pequeña) parte de Hollywood que simpatiza con los palestinos masacrados, y que su impacto queda en parte diluido por ello. Incluso aunque uno no puede quedarse impasible en cuanto oye la rota voz de una niña.

