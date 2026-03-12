Ya no sólo microdramas: la televisora más importante de México apostará por la IA para sus series cortas en formato vertical

La industria del entretenimiento en México está viviendo una transformación radical con el reciente anuncio de TelevisaUnivision sobre la integración de inteligencia artificial en su plataforma de streaming ViX. Este movimiento se centra específicamente en el desarrollo de ViX MicrO, una nueva sección dedicada a los microdramas verticales que buscan conquistar a las generaciones más jóvenes que consumen contenido principalmente desde sus teléfonos móviles.

La empresa que históricamente definió el melodrama en español ahora busca reinventarlo mediante el uso de algoritmos que aceleran los ciclos de producción, permitiendo que algunas de estas historias sean concebidas casi en su totalidad por sistemas de IA.

El plan de la compañía es ambicioso, ya que proyectan producir hasta 300 microseries en los próximos años, según han reportado algunos medios mexicanos. Estos contenidos, conocidos coloquialmente como "micronovelas", tienen una duración de apenas un par de minutos por episodio y están diseñados para ser consumidos de forma rápida y adictiva.

La relevancia de la IA en este proceso no es menor, pues se utilizará para redactar guiones que enganchen al espectador desde los primeros segundos, aprovechando la capacidad de los modelos de lenguaje para analizar patrones narrativos que funcionan mejor en redes sociales.

La implementación de estas herramientas responde a una necesidad de eficiencia financiera y velocidad de respuesta ante las tendencias del mercado: al utilizar IA para la creación de guiones y la preproducción, Televisa logra reducir costos significativamente y probar múltiples historias en tiempo real para ver cuáles resuenan más con la audiencia, reduciendo así el tiempo de producción a tan solo cinco días, un ritmo imposible de alcanzar bajo los métodos tradicionales de la televisión abierta.

Con esta estrategia, TelevisaUnivision intenta posicionarse en un territorio donde convergen tres grandes tendencias del entretenimiento actual: el consumo móvil, el formato vertical y la automatización creativa. Si el experimento funciona, el resultado podría ser una nueva evolución del melodrama latino.

Foto de Vix

En Espinof | "Nadie la vio": Omar Chaparro recuerda la película que se guardó en un cajón y que lo convirtió en un entrenador Pokémon por casualidad

En Espinof | El estudio que llevó al 'Pinocho' de Guillermo del Toro a los Premios Óscar tiene nuevo proyecto y reafirma a México como cuna del talento en stop-motion







