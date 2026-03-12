Por fin buenas noticias para las salas de cine. Universal acaba de aumentar el tiempo de exclusividad en cines de sus películas

Las salas de cine pasan por un momento bastante delicado, pues los hábitos de consumo de los espectadores cambiaron tras la pandemia y la cosa sigue sin recuperarse. Lo más habitual es que reciban malas noticias, pero ahora Universal acaba de darles una alegría al anunciar que ha decidido alargar el tiempo de exclusividad en cines de sus películas.

La nueva estrategia de Universal

La propia Universal acortó de forma brutal esa ventana de exclusividad con motivo de la pandemia, reduciendo los tiempos hasta 17 días de forma generalizada, aunque esa cifra crecía hasta los 30 días para aquellas películas que se estrenasen con una recaudación superior a los 50 millones en su primer fin de semana. Pasado ese periodo, las películas de Universal pasaban a estar disponibles para su compra o alquiler digital.

Ahora el estudio ha dado un giro a su estrategia para anunciar que sus estrenos de este mismo 2026, como 'La odisea' o 'El día de la revelación', pasarán a tener un periodo de exclusividad de 5 fines de semana, lo cual se traduce en una espera de 31 días hasta que sus lanzamientos estén disponible en medios digitales. Sin embargo, eso es solamente un primer paso antes de lo que vendrá en 2027.

Universal ha decidido que sus películas tengan una exclusividad en cines de 45 días a partir del 1 de enero de 2027, un tiempo que va bastante en consonancia de con el promedio de lo que utilizan otros estudios actualmente. Desde la compañía han justificado así su decisión en el New York Times:

Nuestra estrategia de ventanillas siempre ha sido diseñada para evolucionar con el mercado, pero creemos firmemente en la primacía de la exclusividad en cines y en trabajar en estrecha colaboración con nuestros socios de exhibición para apoyar un ecosistema teatral saludable y sostenible.

Casualidad o no, esos 45 días también coinciden con el compromiso que había adquirido Netflix para su compra fallida de Warner y también encaja con la petición que la mayor cadena de cines del mundo hizo hace unos meses de "volver a establecer al menos un plazo de 45 días".

Imagen de Cabecera: Pexels

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | "¿Se convertirán en silos como los clubs de jazz?". Leonardo DiCaprio no ve con demasiada esperanza el futuro de las salas de cine, y razón no le falta