"¡Sin bazofia hecha por IA! Solo bazofia hecha por humanos". 'Rick y Morty' revela la fecha de estreno y las primeras imágenes de su temporada 9

Aunque muchos la abandonaran después de la temporada 3, en el pico de su éxito, 'Rick y Morty' ha seguido adelante superando todos los escollos del camino (incluyendo el despido de su co-creador y voz de los dos protagonistas, Justin Roiland). Al fin y al cabo, han firmado hasta la temporada 12, y mientras siga habiendo un público, nadie pretende retirarse. ¿Honestamente? Aunque nos hemos acostumbrado a su locura y ya no nos cause impacto, sigue siendo la misma serie de siempre, solo que habiendo encontrado a su público fiel tras el éxito desmesurado. Le basta y sobra para seguir lanzando capítulos. Algunos son increíbles, otros no tanto: ¿Qué serie acierta el cien por cien de las veces?
¡Wubba-lubba-dub-dub!
En este caso, tal y como anuncia la propia HBO Max, tenemos fecha de estreno en España de la temporada 9, el 25 de mayo, además de las primeras imágenes promocionales. De momento, se anuncia así: "¡Rick y Morty ha vuelto, nena! La temporada 9 son todo éxitos certificados. ¡Sin bazofia hecha por IA! Solo bazofia orgánica de la mayor calidad, hecha por humanos con rasgos realmente humanos como pelo en la espalda y quistes. Por favor, vedla, o habremos abandonado a nuestras familias por nada". Ingenio, desde luego, no les falta.
En las primeras imágenes de la serie no se nos dan muchas pistas, más allá de un episodio donde un Rick gigante asola una ciudad de gnomos y una especie de viaje a toda prisa junto a Morty. En total, serán 10 nuevos capítulos en una racha que ha sido prácticamente anual desde 2021: no siempre dan en el clavo, pero cuando lo hacen es un gusto haber aguantado a las duras y a las maduras.
El director de Adult Swim, Michael Ouweleen, ha afirmado "Sé que es mi trabajo decir que esta serie no para de mejorar, pero también tiene el beneficio de ser verdad. Da algo de miedo lo que esta serie está haciendo temporada tras temporada, tirando una cantidad de talento y brillantez absurda en estos episodios. Desde el primer fotograma vais a ver locuras increíbles con alguno de los mejores guiones de personajes jamás hechos. De nuevo, es mi trabajo decirlo, pero también cierto". En mayo veremos si es verdad o si Rick se volverá a convertir en un pepinillo tratando de revivir los viejos tiempos.
En Espinof | 'Primal', 'Bob's Burgers', 'Bojack Horseman' y otras 10 series de animación para adultos que demuestran que los dibujos no son "sólo" para niños (y se pueden ver en streaming)
En Espinof | Las series más esperadas de 2026
Ver 0 comentarios