El director de 'El agente secreto', sobre el significado del título de la película: "Es misterioso, emocionante y sexy"

El cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho ha construido una filmografía marcada por su mirada crítica hacia la sociedad brasileña. En sus películas, las tensiones sociales aparecen encarnadas a través de espacios concretos: desde el edificio en resistencia frente a la especulación inmobiliaria de Aquarius hasta el pueblo que desaparece misteriosamente del mapa en Bacurau. Con 'El agente secreto', su tercera película, el director ha vuelto a explorar la historia reciente de Brasil, esta vez situando la acción en 1977, en plena dictadura militar.

La película sigue a un misterioso técnico interpretado por Wagner Moura que llega a Recife en busca de una segunda oportunidad. Combina thriller político y memoria histórica con el retrato de un país donde la violencia del régimen se percibe más como una atmósfera que como un espectáculo.

Brasil bajo el yugo de la dictadura

El propio Mendonça Filho ha explicado que su intención no era tanto contar una historia clásica sobre la represión militar, sino mostrar la vida cotidiana dentro de ese contexto.

"Quería hacer una investigación histórica del país, ya que el cine, especialmente el comercial, suele mirar el pasado desde la perspectiva del presente. Brasil hace 50 años tenía cierta crudeza, mayor que la que aún conservamos. Habían pasado casi 90 años desde la abolición de la esclavitud y 13 años desde el golpe de Estado. Antes de la globalización, la ropa y los coches se fabricaban en el país. Los colores, las costumbres y el idioma eran diferentes"

Por eso el director evita los elementos más habituales del cine sobre la dictadura como la tortura o hablar de las guerrillas, y prefiere centrarse en pequeños gestos, silencios y tensiones invisibles que eran lo que marcaba el clima de la época.

De ahí, el cineasta explica que el título hace referencia al cine de espías, pero asegura que su elección fue más bien intuitiva.

"No lo había pensado así. Lo elegí porque es misterioso, emocionante y sexy, lo cual tiene sentido después de ver la película"

La referencia funciona además como un guiño cinéfilo, porque vemos que aparece proyectada 'Le Magnifique', una parodia de espías protagonizada por Jean‑Paul Belmondo que en España se estrenó con el título 'Cómo destruir al más famoso agente secreto del mundo'.

Aunque el género del espionaje no suele asociarse con Brasil, Mendonça Filho defiende que la historia del país está llena de secretos, intrigas y dobles papeles.

"Desde el punto de vista de la producción cultural y de entretenimiento, no. Pero en Brasil hay mucho misterio, intriga y personajes que interpretan diversos papeles. Toda la materia prima de la historia que escribí es extremadamente brasileña. Sin elementos importados"

El protagonista de la película ni siquiera es un agente secreto en sentido literal, sino que su vida se convierte en una especie de aventura peligrosa a partir de un conflicto aparentemente banal. Con su mezcla de memoria personal, historia política y referencias culturales, 'El agente secreto' confirma a Mendonça Filho como uno de los cineastas brasileños contemporáneos más influyentes. Solo queda esperar hasta el próximo domingo para ver cuántos Oscars se lleva de las 4 nominaciones a las que opta.

