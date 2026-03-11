Más de 6 millones de españoles corrieron al cine a verla: la película mexicana que arrasó y se convirtió en la más taquillera de la historia

Hubo un actor mexicano cuya popularidad en España estuvo a la altura de la de cualquier gran estrella de Hollywood. Los espectadores más jóvenes quizá ni siquiera se acuerden de él, pero Cantinflas fue un icono que traspasó fronteras y uno de los mejores ejemplos de ello fue 'El padrecito', ya que su éxito en nuestro país fue tal que llegó a convertirse en la película más taquillera de la historia en España.

El fenómeno irrepetible de 'El padrecito' en España

'El padrecito' cuenta la historia de Sebastián, un joven cura que acaba de llegar a un pequeño pueblo mexicano para ayudar en la parroquia al padre Damián. Sin embargo, los feligreses no reciben su llegada de buen grado, ya que creen que es un usurpador, pero poco a poco irá ganándose el afecto de la gente. Todo vuelve a complicarse cuando desde la propia iglesia católica deciden que ha llegado el momento de que Damián se jubile...

En 1965 se produjo la llegada de 'El padrecito' a los cines españoles, donde arrasó y antes de final de año ya se había convertido en la más taquillera de la historia con unos ingresos por valor de casi 103 millones de pesetas. Esa cifra siguió creciendo posteriormente hasta alcanzar al equivalente a 1,47 millones de euros. Por desgracia, su récord en España fue efímero, pues en 1966 ya fue superada por 'Doctor Zhivago'.

Eso sí, el dato realmente impresionante es que 'El padrecito' acabó vendiendo 6.595.454 entradas en nuestro país, récord absoluto en su momento. De hecho, en 1983 todavía lo mantenía, pero 'Doctor Zhivago' también logró superarla en este con por reestrenos posteriores. Y también por lo mismo acabó perdiendo el título de película más taquillera estrenada en 1965 en beneficio de 'Mary Poppins'.

Pese a ello, la película dirigida por Miguel M. Delgado aún hoy se mantiene como la duodécima película que más entradas ha vendido en España, superando por ejemplo a todas las películas de Harry Potter, 'El rey león', 'Parque Jurásico' o todas las entregas de la saga Torrente. Poca broma con el fenómeno en el que convirtió esta película de Mario Moreno en España.

