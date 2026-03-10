La película ganadora de cuatro Oscars con Javier Bardem que bajó de Estados Unidos para rodar en una plaza de México

Además de por su atmósfera opresiva, por su violencia cruda, sequísima y contundente y por un Javier Bardem que nos regaló a uno de los villanos más espeluznantes de la historia del cine, 'No es país para viejos' siempre será recordada por sus localizaciones. Especialmente, por unos parajes desérticos con horizontes infinitos y tonalidades pardas fotografiados a la perfección por Roger Deakins, que volvió a hacer gala de un talento descomunal.

Los Coen a la mexicana





Como suele ser habitual en Hollywood, la inmensa mayoría de estos parajes se filmaron en territorio estadounidense. Concretamente, en zonas de Texas como el parque nacional Big Bend o Marfa y, con mucha mayor presencia en el metraje de la película, en un estado de Nuevo Mexico que prestó a los hermanos Coen sets reales en Santa Fe, Las Vegas o Albuquerque.

Pero el gusto por el detalle de los cineastas les invitó a cruzar la frontera a territorio mexicano para rodar algunas escenas en Piedras Negras, Coahuila, que albergó la filmación de los pasajes ambientados en la plaza del pueblo mexicano en que transcurren algunos segmentos. Un marco que no fue, ni por asomo, descubierto por los Coen en su película galardonada con cuatro premios Oscar —incluyendo el de mejor película—.

Antes que ellos, Robert Rodríguez ubicó en Ciudad Acuña —también en el estado de Coahuila— las ensaladas de tiros de su seminal 'El mariachi' y su continuación espiritual 'Desperado', Alfonso Arau hizo lo propio con el peculiar romance de 'Como agua para chocolate' o Ricardo Mendoza Wheeler contó la historia real de Andrés De Los Santos en el drama independiente 'El escape de los Santos', estrenado dos años antes que 'No es país para viejos'.

Si quieres disfrutar del espectacular neo-noir de los hermanos Coen y de sus fantásticas localizaciones reales, puedes hacerlo en HBO Max, SkyShowtime y Movsitar+. Por opciones, que no sea.

