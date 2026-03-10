La secuela de 'Jujutsu Kaisen' ya ha terminado, pero aún no es el final. En marcha varios spin-offs que abren una nueva puerta al anime

Tras 25 capítulos y medio año en publicación toca despedirnos de 'Jujutsu Kaisen: Modulo'. Esta secuela directa guionizada por el propio Gege Akutami con dibujo de Yuji Iwasaki ha conseguido que muchos fans se reconciliasen con el manga, apostando por una curiosa historia de ciencia ficción y hechicería con un dibujo muy pulido y una trama muy contenida.

Pero espera, que hay más

'Modulo' se ambientaba varias décadas tras el final de la 'Jujutsu Kaisen' original y se centraba en Yuka y Tsurugi, los nietos de Yuta Okkotsu y Maki Zenin, enfrentándose a una invasión alienígena. Pero tras el final redondo con el que nos han dejado Akutami e Iwasaki, todavía tenemos más 'Jujutsu Kaisen' por delante.

Al más puro estilo de 'Naruto', el universo de 'Jujutsu Kaisen' seguirá creciendo en formato novela con varios spin-offs. Se espera que estas novelas muestren un lado diferente del universo de Akutami, centrándose en otros personajes y más puntos de vista.

Estarán escritos por Yumeaki Hirayama y tendrán un cierto tono de terror, algo que le va de miedo al escritor, conocido por 'Diner', 'Cursed' y 'Tokyo Psycho'. Por ahora no hay fecha de lanzamiento, pero servirán para profundizar en aspectos que los anteriores mangas se han dejado en el tintero.

Y, si efectivamente 'Jujutsu Kaisen' sigue la estela de 'Naruto', es muy posible que quizás estos spin-off tengan su propia adaptación a anime. Al fin y al cabo, 'Sasuke Retsuden', una de las novelas más apreciadas del universo de 'Naruto', terminó teniendo su adaptación dentro de la serie de 'Boruto'. Lo mismo pasa con 'Heroines', el spin-off de 'One Piece' que pronto saltará a anime, así que quizás en el futuro las novelas de 'Jujutsu Kaisen' terminen llegando a nuestras pantallas.

