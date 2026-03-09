Arnold Schwarzenegger, sobre su regreso en las nuevas películas de 'Predator' y 'Conan': "El estudio tiene mucho dinero para hacerlas realmente grandes"

Los mejores años de Arnold Schwarzenegger ya quedaron atrás, pero el actor sigue dando guerra y deseando hacer más películas. Y seguramente le cueste menos levantar secuelas de algunos de sus grandes éxitos, algo de lo que también son conscientes en Hollywood, por lo que ya se trabaja en su participación en tres de ellas.

De la que más se había hablado últimamente es de la idea de que Schwarzenegger vuelva a la franquicia 'Depredador'. El propio actor ha roto ahora su silencio al respecto durante el Arnold Sports Festival que se celebra cada año lanzando el siguiente mensaje:

Hicieron otra película de Depredador y el director (Dan Trachtenberg) ha hecho un trabajo excelente. Ahora quiere que participe en la próxima película. Ya lo hemos hablado. De hecho, Fox Studios ha redescubierto a 'Arnold'. Me han dicho: Queremos que hagas Depredador; acabamos de recibir un guion para que hagas 'Comando 2'.

Además, hay otro proyecto en el que el actor austriaco ha mostrado su interés en infinidad de ocasiones en el pasado, pero luego a la hora de la verdad nunca ha llegado a concretarse: 'King Conan'. Todo apunta a que ahora ha recibido el empujón definitivo, pues parece que se ha fichado a Christopher McQuarrie para ocuparse de ella:

Acaban de contratar a un guionista/director fantástico que hizo las últimas cuatro películas de Tom Cruise. Lo contrataron para escribir y dirigir 'King Conan'. Ahora, lo que hacen es escribir el papel. No lo escriben como si tuviera cuarenta años, lo escriben para que sea apropiado para su edad. Seguiré entrando y dando guerra, pero será diferente.

Con 'King Conan', es una historia muy antigua: Conan fue rey durante cuarenta años y ahora lo obligan a abandonar el reino. Hay conflicto, por supuesto, pero de alguna manera regresa y hay locura, violencia, magia, criaturas y cosas así. Y ahora, por supuesto, hay todo tipo de efectos especiales. El estudio tiene mucho dinero para hacer películas realmente grandes, así que estoy deseando ver todos esos proyectos.

Ya en 2014 llegó a lanzarse un cartel de 'King Conan', pero la película no llegó a hacerse. Esperemos que esta vez sea la buena, pues Schwarzenegger tiene ya 78 años y quizá no volvamos a tener otra oportunidad con él al frente del reparto...

En Espinof | "Es la película que más me arrepiento de haber rechazado": Arnold Schwarzenegger aún lamenta no hacer uno de los mejores espectáculos del cine de acción de los 90

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

