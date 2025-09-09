"Es la película que más me arrepiento de haber rechazado": Arnold Schwarzenegger aún lamenta no hacer uno de los mejores espectáculos del cine de acción de los 90

Pocas estrellas de Hollywood han brillado con tanta intensidad como cuando Arnold Schwarzenegger estaba en la cumbre. Eso sí, el actor rechazó infinidad de películas a lo largo de su carrera y hay una que le duele especialmente haber dicho que no, y no me extraña nada. Le ofrecieron participar en una maravilla del cine de acción de los 90 cuyo papel acabó finalmente en manos de Nicolas Cage.

La cuestión es que a Schwarzenegger le ofrecieron el papel de Stanley Goodspeed en 'La Roca', pero el guion firmado finalmente por David Weisberg, Douglas S. Cook y Mark Rosner estaba todavía en un estado bastante precario, tal y como el propio actor desveló en un AMA para Reddit. De hecho, se sabe que Quentin Tarantino y Aaron Sorkin también metieron mano en el libreto que acabó rodando Michael Bay.

"Acabé muy enfadado"

"La película que más me arrepiento de no haber hecho es La Roca", reconoce Arnold Schwarzenegger. "Me encanta la película, salió genial. Cuando me la ofrecieron, solamente había un guion de 80 páginas con muchos apuntes y garabatos a mano, estaba a medio hacer. Pero hicieron un trabajo fantástico."

Arnold Schwarzenegger alucinó tanto con 'La Roca' que no dudó en destacar a Michael Bay como uno de los directores con los que le encantaría trabajar. Lamentablemente, pasan los años y parece que nunca llegaremos a verles colaborando juntos. Pero no será porque el actor se quedase corto alabando el éxito de Bay, pues en una entrevista concedida a The Sun destacó también lo siguiente:

"Recuerdo que Jerry Bruckheimer vino con el guion de 'La Roca', la película que acabaron haciendo Sean Connery y Nicolas Cage. Me ofrecieron el papel de Cage, pero eran 80 páginas con apuntes por todas partes en plan: 'Esto es una mierda', 'No hagamos esto' o 'Reescribamos esto'. Vi todo esto mientras estaba rodando otra película y no supe cómo tomármelo, pero tenía claro que no podía comprometerme a ello."

"Esperé a que solucionasen los problemas y volviesen con un buen guion, pero cuando lo hicieron contrataron a Nicolas Cage. Y me encanta el resultado, es fantástica. Además, Nicolas Cage hizo un trabajo extraordinario y no sé si habría sido capaz de hacerlo tan bien como él, pero acabé muy enfadado por haber rechazado el papel porque era genial."

'La Roca' acabó siendo un enorme éxito de taquilla, logrando unos ingresos mundiales de 335 millones de dólares. Además, Cage encadenó otros dos títulos de acción inolvidables de los años 90 como 'Con Air' y 'Cara a Cara'. Por su parte, Schwarzenegger estrenó ese mismo verano 'Eraser', probablemente la última gran película como héroe acción antes de que su carrera empezara a apagarse y que se tuvo que conformar con una taquilla de 242 millones.

