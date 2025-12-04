Últimos días para ver en Netflix un thriller impresionante y demoledor de Denis Villeneuve con un reparto en estado de gracia

Denis Villeneuve ha conseguido establecerse poco a poco como uno de los cineastas de este siglo, motivo por el cuál sagas como la de James Bond se pegan para que dé prestigio a través su particular textura y precisión cinematográfica. Quien sabe si también algo de la oscuridad que marcó películas como ‘Prisioneros’.

Atrapados por la tragedia

Uno de sus primeros dramas en Estados Unidos, donde se junta de nuevo con Jake Gyllenhaal y por primera vez con un Hugh Jackman que también se encuentra aquí en estado de gracia como no había llegado a estar antes. Un thriller concienzudo y demoledor que se puede ver en streaming a través de Netflix por tiempo limitado, siendo el 6 de diciembre su último día en el catálogo.

Durante el día de acción de gracias dos familias se reúnen para pasar un día estupendo, pero acaba convirtiéndose en el peor de sus vidas. Dos niñas desaparecen de repente, y sus progenitores quedan devastados mientras el detective puesto al frente del caso intenta descubrir su paradero además de al culpable. En este contexto, un misterioso hombre con discapacidad intelectual sigue rondando el entorno familiar.

No hay mucho espacio para la esperanza en esta historia, con Villeneuve indagando en el dolor y las fracturas de unos personajes azotados por una tragedia que ni siquiera está resuelta. El canadiense a ratos podría bordear el sadismo, pero encuentra bastante empatía en cómo retrata la fragilidad humana ante las circunstancias extremas.

Es también remarcable el espacio que deja a Gyllenhaal para moverse de manera distinta en un tono que evoca claramente a otra de sus obras magistrales como es ‘Zodiac’. La dirección actoral es tan remarcable como valores técnicos supremos como la fotografía o la música, creando una experiencia arrolladora en el mejor sentido.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de intriga y suspense de la historia