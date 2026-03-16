El público dicta sentencia sobre 'Una batalla tras otra' y afirma que la película ganadora del Óscar no es la mejor de Paul Thomas Anderson. Hay 3 que la superan

La gala de los Óscar 2026 ha sido la noche de la coronación de Paul Thomas Anderson. El cineasta consiguió hacerse con 3 estatuillas cuando anteriormente había sido nominado en otras 11 ocasiones pero sin llevarse ninguna. Sin embargo, el público tiene muy claro que 'Una batalla tras otra' no es su mejor trabajo y que hay otras 3 películas de su filmografía que la superan.

Eso no quiere decir que 'Una batalla tras otra' no sea muy bien valorada por los espectadores, ya que el largometraje protagonizado por Leonardo DiCaprio consigue una nota media de 7,7 sobre 10 en IMDb, mientras que en Letterboxd obtiene un 4,18 sobre 5. Casi cualquier película se mataría por llegar a esas cifras, pero la cosa se complica un poco siendo de Anderson.

Las películas de Paul Thomas Anderson ordenadas de mejor a peor

En concreto, las tres películas que la superan en ambas webs son 'Pozos de ambición', 'Magnolia' y 'Boogie Nights'. Eso sí, la primera es la que supera más claramente a 'Una batalla tras otra' al llegar al 8,2 en IMDb y quedarse en un 4,46 en Letterboxd. Por su parte, Magnolia obtiene un 8 en IMDb y un 4,23 en Letterboxd, y 'Boogie Nights' tiene un en 7,9 IMDb y un 4,21 en Letterboxd.

De esta forma se ordenan de mejor a peor las películas de Paul Thomas Anderson según IMDb:

Y así queda ordenada su filmografía en Letterboxd, igual que la de IMDb en los cinco primeros puestos, pero luego hay varios cambios reseñables.

'Pozos de ambición' con 4,46 'Magnolia' con un 4,23 'Boogie Nights' con un 4,21 'Una batalla tras otra' con un 4,18 'El hilo invisible' con un 4,17 'The Master' con un 3,99 'Embriagado de amor' con un 3,96 'Sidney' con un 3,62 'Puro vicio' con un 3,61 'Licorice Pizza' con un 3,54

En el caso de Letterboxd todavía es posible que 'Una batalla tras otra' baje una posición, ya que la diferencia con respecto a 'El hilo invisible' es tan mínima que un repunte en las valoraciones por parte de aquellos que vean la primera por haber ganado el Óscar podría llevar a ello.

Por si tenéis curiosidad sobre Cinemascore, otro sistema que suelo utilizar a menudo a la hora de hacer estos artículos, hay un problema grave: solamente 4 películas de Paul Thomas Anderson han recibido una valoración allí, con 'Una batalla más otra' siendo la mejor valorada con diferencia al recibir una A. De hecho, el resto tiene notas muy bajas: 'Boogie Nights' una C, 'Magnolia' una C- y 'Embriagado de amor' una D+.

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