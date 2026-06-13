¡Apunta a portería! 4 espectaculares animes de fútbol que se pueden ver en streaming para aprovechar al máximo el Mundial 2026

Este 11 de junio ha arrancado el Mundial de fútbol masculino, y tendremos goleadas para rato hasta que una selección se alce con la copa al finalizar el torneo el 19 de julio.

El Mundial 2026 se celebra en Norte América con sedes en Estados Unidos, México y Canadá, pero si los más de 100 partidos que tenemos por delante no son suficientes, podemos tirar de streaming y subirnos a algunos de los mejores animes de fútbol que podemos encontrar en las plataformas. Aquí os dejo cuatro recomendaciones para ir calentando y eligiendo a nuestros pichichis favoritos: ¡Vamos al campo!

Captain Tsubasa

Un clásico que no nos puede faltar si hablamos de animes futboleros, y seguramente el responsable de que varias generaciones se pusieran a chutar balones. 'Captain Tsubasa' (u 'Oliver y Benji', como los conocíamos en España) sigue a un chico llamado Tsubasa Ozora y sus amigos, quienes entrenan muy duro desde pequeños para abrirse camino en el mundo del fútbol.

Con mucho esfuerzo, entrenamiento y corazón, les seguimos en el paso de los años según consiguen encontrar su lugar en diferentes equipos profesionales.

Anime de 2018 disponible en AnimeBox, Crunchyroll, Netflix y Amazon Prime Video. La serie clásica de 1983 está disponible en Filmin

Blue Lock

El anime de 'Blue Lock', surgió con fuerza durante el Mundial de Qatar, y cuatro años después es el momento ideal para recuperarlo. Aunque hay que decir que rompe un poco los moldes frente a otros animes de deportes, ya que tiene sus elementos de thriller y nos muestra un equipo lleno de goleadores egoístas que no se dejan apabullar.

'Blue Lock' se centra en un exhaustivo programa de entrenamiento al que un adolescente llamado Yoichi Isagi es invitado a unirse. Tras sufrir una apabullante derrota, ahora Japón busca crear al mejor delantero de la historia del país.

Disponible en Crunchyroll y Netflix

Aoashi

Otro fantástico anime futbolero reciente que ha revitalizado el género es 'Aoashi', que pronto estrenará su siguiente temporada. Se aleja un poco del efectismo de otras series para centrarse en una visión más realista del deporte, haciendo muchísimo hincapié en la psicología de los jugadores y en sus relaciones.

Ashito Aoi ha sufrido una de sus mayores derrotas como jugador, pero entonces le ofrecen entrar en uno de los principales clubs juveniles con la esperanza de que ayude traerlo de vuelta a la vida.

Disponible en Crunchyroll

Inazuma Eleven

Otro clasicazo futbolero, que llegó a rebufo de la serie de videojuegos pero nos tuvo enganchados con su versión en serie de anime. Si queremos meternos en una aventura a largo plazo, tenemos 127 capítulos por delante para sumergirnos de lleno en los partidos de 'Inazuma Eleven'.

La historia sigue al equipo de fútbol del Instituto Raimon, que está de capa caída y tan solo consta de 7 jugadores. Aún así, Mark Evans sueña con llegar a ganar el campeonato nacional y medirse con los mejores futbolistas del país, y no le falta motivación para lograrlo.

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