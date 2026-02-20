Oliver y Benji por fin se llaman Tsubasa y Wakabayashi, pero es una decisión polémica que ha dividido a los fans del anime: "¿Esto que mierda es?"

Hace unos días nos llevábamos la buena noticia de que Selecta Visión había recuperado para streaming la serie de 'Captain Tsubasa' de 2018. Este remake de 'Oliver y Benji' volvía a contar el inicio del anime futbolero de una manera mucho más ágil que la serie clásica y es un gusto para los fans.

Y aunque ya se podía ver en streaming en Crunchyroll, ahora la nueva 'Captain Tsubasa' estrenaba por fin doblaje en castellano. Pero amigos, no ha llovido a gusto de todos y el doblaje tiene a los fans encendidos.

¿Fidelidad o tradición?

Ya se ha podido escuchar el nuevo doblaje de 'Captain Tsubasa' que se ha estrenado en AnimeBox, y ha venido con polémica en redes. De entrada, no se han conservado a los dobladores tradicionales de los protagonistas, Jorge Saudinós y Pepe Carabias.

En su lugar, se ha fichado a nuevos actores de voz con un reparto completamente nuevo, algo esperable porque ya se hizo con 'Slayers' y 'Naruto Shippuden' y que no ha gustado un pelo. Esta decisión es muy cuestionable y la verdad es que, a nivel personal, creo que Selecta Visión debería haber recuperado a los actores de siempre (porque siguen siendo profesionales como la copa de un pino) con unas condiciones dignas que les incitase a querer aceptar el proyecto.

Pero dejando este tema aparte, la polémica más grande parece estar viniendo por los nombres de los personajes: ya no se llaman Oliver Atom y Benji Price, en el nuevo doblaje se llaman Tsubasa Ozora y Genzo Wakabayashi.

En España, la serie de 'Captain Tsubasa' siempre se conoció como 'Campeones' o, simplemente 'Oliver y Benji'. Y es que en los años 80 y 90 era bastante común que a los personajes de anime se les cambiaran los nombres por otros españoles u occidentales, como los compañeros de Lupin en 'Lupin III' llamándose Oscar, Francis y Patricia (entre otras perlas).

Ahora son otros tiempos, y para este nuevo doblaje Selecta Visión ha optado por conservar los nombres originales de los personajes, tal y como aparecen en la versión japonesa y en el manga de Yōichi Takahashi. Y es que como explican desde la propia distribuidora, el autor original ha pedido que se respeten los nombres de sus personajes.

Esta además es una medida contractual por parte de Shueisha para unificar la marca de 'Captain Tsubasa' a nivel internacional, facilitando la identificación del anime y sus personajes en cualquier parte del mundo. Vamos, que ya no son Oliver y Benji desde hace mucho tiempo, son Tsubasa Ozora y Genzo Wakabayashi, aquí y en la Conchinchina.

En redes tenemos a los fans divididos. Porque por un lado los que defienden que "deberían de dejar el doblaje como estaba cuando salió la serie original", los que aseguran que "Ni muerto lo veo. Los cambios de nombre son un cáncer" y los que se quedan tan panchos directamente preguntando: "¿Esto que mierda es?"

Obviamente, como defiende el otro sector de los fans, lo que se ha hecho es rectificar la versión española para dar sus nombres originales a los personajes. Como apunta un usuario de X: "¡¡Si esos son sus verdaderos nombres!! Es demasiado creíble que un japonés se llame Oliver Atom y sus amigos se llamen Bruce, Benji y Tom", mientras que otro apunta que "verás cuando descubran que Marc Lenders es Kojirō Hyūga...¿De verdad nadie se preguntaba entonces por qué en la gorra de Benji ponía W. Genzo?".

Al fin y al cabo, es un cambio con sentido para adaptar fielmente el anime. Porque luego celebramos cuando por fin se llama "Kamehameha" a la Onda Vital y se les pone el nombre japonés a los ataques de 'Dragon Ball' y otras series. Si pedimos fidelidad, deberíamos aceptarla para todo.

