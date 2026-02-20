'Portobello' es un soberbio relato de una calumnia. Marco Bellocchio examina con puño firme una indignante injusticia real

Ya en los primeros compases de 'Portobello' podemos ver un poco de la vida de algunos miembros de la camorra en la cárcel. Esa sensación de que prácticamente están en una pensión con rejas y guardas ya deja entrever el poder de la mafia en Italia. Un poder que permite mucho de lo que relata Marco Bellocchio en su nueva miniserie tras la magnífica 'Exterior noche'.

En la primera producción propia de HBO Italia, nos trasladamos a finales de los 70, donde en la RAI arrancan las emisiones del que se convertiría en programa estrella de la televisión. Un mercado televisivo en la noche de los viernes presentado por Enzo Tortora (Fabrizio Gifuni), quien se convierte en una queridísima persona en toda Italia.

No voy a decir los detalles, pero la trama arranca cuando los carabinieri se presentan en casa del presentador con una orden de arresto. Desorientado, Tortora pronto descubre que le acusan de pertenecer a la Nuova Camorra Organizzata, arrancando así un infierno de años.

Difamación por obsesión

En el proceso, Marco Bellocchio solo expone a Enzo Tortora como alguien inocente, sumido en la mayor campaña de calumniado y difamación posible: Fabrizio Gifuni no realiza como Tortora ni una mirada, ni un gesto ambiguo que pudiera arrojar un ápice de sospecha. Su personaje es una persona cuya acción más moralmente reprobable es tener una relación fuera del matrimonio (aun llevando años divorciado) y que tenga aspiraciones políticas.

Dónde sí que la miniserie se muestra más opaca, en un sentido frustrante, es con el otro lado del cuadrilátero: con el por qué ocurre todo esto, qué es lo que lo permite. Evidentemente en el centro está el poder de la mafia, de la camorra y cómo llega a todos los estamentos con su poder impune. Sin embargo, hay poca claridad en torno a la motivación más allá de un rencor sin demasiada base por parte de un lunático (Lino Musella).

Esta opacidad, unida a que los fiscales investigadores tampoco parezcan hacer demasiado buen trabajo dejándose llevar básicamente por dimes y diretes, son fuentes de indignación. Es verdad que a veces he deseado algo más "masticado" pero a Bellocchio, cuya filmografía es prolija en el mundo de política, mafia y religión en su querida Italia, no le interesa.

El director y coguionista va con puño firme relatando este caso completamente indignante con la tesis de que la fama no te libra del odio. Es más, tan pronto te alaban con los mismos méritos con los que te vilipendian. Es casi como un retrato de la cultura de la cancelación antes de las redes sociales y el poder de una calumnia. Hay escenas en las que en dos minutos podemos ver todo tipo de reacciones, tanto positivas como negativas, hacia el cancelado.

Todo esto con unos diálogos donde prima más lo teatral y el expresar sentimientos antes que factos. Se contrapone prácticamente al showman real con el showman de la mafia: hay cierta verborrea vacía y enfrentamiento dialéctico que parece deslumbrar a una justicia deseosa de marcarse una gran victoria contra el crimen organizado.

Quizás para poner más énfasis a esta persecución injusta, se referencia a los Evangelios y a ese «perdónalos porque no saben lo que hacen» que dice Jesucristo en la cruz. Una frase que aparece más de una ocasión y que, a pesar de no ser creyente, Tortora saca a relucir matizando con un "ellos sí que saben lo que hacen."

En definitiva, 'Portobello' es una miniserie magnífica y soberbia dirigida con fuerza por un Marco Bellocchio que logra mantener la atención a pesar de que a veces las propias circunstancias del caso no terminen de ofrecer oportunidades para el lucimiento. Un relato notable de un hecho indignante.

