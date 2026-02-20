Muere Eric Dane a los 53 años, uno de los actores más carismáticos de la televisión que interpretó al eterno Mark Sloan de 'Anatomía de Grey'

Eric Dane se convirtió en presencia habitual de nuestras vidas en 2006, cuando apareció como actor invitado en la temporada 2 de 'Anatomía de Grey', donde interpretó al Doctor Mark Sloan por primera vez. Hoy, tan solo 20 años después de convertirse en uno de los personajes favoritos del público, Dane ha fallecido a los 53 años tras una dolorosa lucha contra el ELA que le llevó a estar postrado en una silla de ruedas en sus últimos meses. Descanse en paz.

Adiós al Doctor McSteamy

La carrera de Dane empezó, realmente, en 1991, donde encadenó papeles episódicos en series como 'Salvados por la campana', 'Aquellos maravillosos años', 'Matrimonio con hijos' o 'Roseanne', además de trabajar en películas hechas para televisión. Su primera gran oportunidad vino en las temporadas 5 y 6 de 'Embrujadas', donde tuvo un papel recurrente, pero, sin duda, su momento estelar fueron los 139 episodios que le inmortalizaron en 'Anatomía de Grey'.

Tras marcharse de la serie en 2012 (aunque volvió como aparición especial en 2021), Dane protagonizó 'The last ship' durante 5 temporadas e hizo el papel más valiente de su carrera en 'Euphoria', donde interpretó a Cal Jacobs, el padre bisexual de Nate que aparecerá también en la próxima temporada 3. Aunque en el cine nunca despuntó, sí podemos subrayar sus apariciones en 'X-Men: La decisión final', 'Historias de San Valentín', 'Burlesque' o 'Bad Boys: Ride or Die'.

Sam Levinson, creador de 'Euphoria', ha dicho de él en Variety: "Estoy destrozado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su recuerdo sea una bendición". Alyssa Milano ha querido darle su último adiós en Instagram: "No puedo dejar de ver ese brillo en el ojo de Eric justo antes de decir algo que podía hacer que escupieras tu bebida o replantearte toda tu perspectiva. Tenía un sentido del humor muy afilado. Amaba el absurdo de las cosas. Mi corazón está con las personas que tuvieron la suerte de ser su hogar".

Dane era un actor seguro de sí mismo, carismático y mucho más profundo de lo que pudiera parecer, y la gran pena es que no podremos ver la evolución de una carrera que aún podía darnos varias sorpresas. Su último adiós en pantalla vendrá con la temporada 3 de 'Euphoria' y la película 'Family Secrets'. Hasta siempre, Eric.

