Netflix estrena muchas películas pero la gran mayoría no son demasiado buenas. 'Cortafuego' es un nuevo ejemplo de ello

Una de las mejores formas de llamar la atención del público es tener una buena premisa. Puede ser algo original o incluso desconcertante, pero otra cosa que suele funcionar es crear una situación de peligro y jugar con la forma de resolverla. Eso es justamente lo que hace 'Cortafuego', el primer largometraje para Netflix de David Victori -antes ya había colaborado con al plataforma dirigiendo varios capítulos de 'Sky Rojo'-.

Un incendio en el bosque, una niña desaparecida en el peor momento posible y una madre completamente desesperada. Esos son los tres principales ingredientes que utiliza 'Cortafuego' para jugar con la angustia como principal motor narrativo de una película que, por desgracia, se acaba quedando en tierra de nadie.

Meh

Una cosa que Victori hacía bastante bien en la estimable 'No matarás' era llevarlo todo a una situación límite en la que luego su protagonista tenía que maniobrar como buenamente podía. Aunque de una forma diferente, eso es lo mismo que tiene que hacer aquí el personaje de Belén Cuesta, pero la ejecución resulta mucho menos estimulante. En parque, por qué no decirlo, porque la interpretación de ella dista mucho de la que ofrecía allí Mario Casas.

Siendo justos, el planteamiento es bastante correcto y hasta que la niña desaparece y el peligro que supone el incendio es ya más palpable, 'puede que 'Cortafuego' no sea memorable, pero sí es un punto de partida que se presta a ir mucho más allá a partir de entonces. Por desgracia, la reducida cantidad de personajes también limita las posibilidades y el guion no sabe muy bien cómo maniobrar para no acabar resultando un tanto monótono.

Una vez todas las cartas están puestas encima de la mesa, queda claro que básicamente hay dos opciones a las que puede ir encaminada 'Cortafuego'. Una opción reduccionista que podría seguir dando juego si Victori lograse manejar mejor el agobio y la desesperación a la que ha de hacer frente el personaje de Cuesta. No es el caso.

En lugar de eso, la película resulta muy plana en todos los aspectos. Visualmente no es lo suficiente inmersiva para sumergir al espectador en la pesadilla en la que se convierte la situación para todos los personajes. De hecho, en lo referente al incendio es un peligro que nunca llega a sentirse realmente en imágenes e incluso acaba dando pie a algún detalle algo feo que canta a retoque digital.

Para complicarlo todo más, hay personajes que resultan totalmente anodinos -no tengo muy claro qué aporta aquí la presencia de Diana Gómez-, algo especialmente imperdonable cuando gran parte de la película se centra en la relación entre ellos y cómo van reaccionando. Incluso la forma de dosificar la información que se va dando al espectador para que vaya sabiendo qué ha sucedido realmente se siente un tanto torpe.

Tampoco voy a mentiros y decir que esperaba que 'Cortafuego' fuese una gran película, pero sí que tuviese más gancho y me atrapase más con una historia que juega con una situación límite de forma bastante pobre. La tensión pronto desaparece y lo único que queda es esperar que se acabe todo cuando antes. Ahí al menos hay que reconocerle que no se alarga de más. Algo es algo.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025