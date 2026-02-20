El estupendo tráiler de 'Toy Story 5' es exactamente lo que esperaba de la película, pero no he podido evitar emocionarme

Estamos todos de acuerdo: con 'Toy Story 3' todo había acabado de manera fantástica, y no había ninguna necesidad de volver a ver a Buzz y Woody en una cuarta (no digamos una quinta) entrega de la saga. Pero, sin embargo, aquí estamos: 'Toy Story 5' se estrenará el 19 de junio, y ya podemos ver su primer tráiler propiamente dicho. Un tráiler que ya deja ver las líneas generales de la película y plantea una pregunta: ¿Será capaz de Pixar de darle la vuelta a lo que creemos que va a pasar?

Hay una IA en mí

En este nuevo tráiler vemos a Bonnie dejando de lado sus juguetes por aficionarse a una tablet que le acaban de regalar, y que todos los niños de su edad tienen. Como dice Woody, "los juguetes son para jugar, pero la tecnología es para todo". De momento se nos plantea a Lilypad como la verdadera villana de la historia, que va a jubilar de una vez por todas a los juguetes, pero me niego a pensar que Pixar se va a conformar con una historia así de simple sin dar una reflexión sobre la tecnología y nuestro presente.

Quizá no lo vieron venir durante su producción, pero la ola de IA que está tomando el mundo da una nueva perspectiva a 'Toy Story 5' y su trama enfrentando lo artesanal con lo cibernético... Algo que, de alguna manera, también refleja el pasado de la propia productora, cuando lanzó 'Toy Story' frente al resto de animación en 2D. Vamos, que no puede permitirse simplezas, y eso convierte a esta nueva entrega en algo mucho más apasionante de lo que sería en cualquier otra circunstancia.

De momento, Pixar comprobará si es capaz de volver a triunfar con películas originales dentro de unas semanas, con el estreno de 'Hoppers', antes de lanzarse de cabeza a promocionar esta 'Toy Story 5' que en el tráiler suena tan a retorno al hogar como a rutina nostálgica. Habrá que ver si consigue doblar nuestras expectativas: a estas alturas, se han ganado un voto de confianza, ¿no?

En Espinof | En Pixar borraron una película entera por error. La salvaron de milagro porque alguien tenía una copia en su ordenador. Y al final acabó en la papelera

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026