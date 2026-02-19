La nueva serie de Elisabeth Moss tras el final de 'El cuento de la criada' ya tiene tráiler. Un thriller sobre culpa y venganza con Kerry Washington y la creadora de 'Physical'

Hace casi un año nos despedimos de su June de 'El cuento de la criada' y ahora volveremos a ver a Elisabeth Moss en su nuevo trabajo televisivo en una historia de culpa, venganza, amor y traición que se estrenará el próximo 18 de marzo en Apple TV y ya podemos ver su espléndido tráiler.

Moss protagoniza junto a Kerry Washington 'Mujeres imperfectas' (Imperfect Women), adaptación de la novela homónima de Araminta Hall, que se desplegará durante ocho episodios.

Nada se mantiene en secreto

La escueta sinopsis nos dice que será un crimen lo que destroza la vida de tres mujeres unidas por una amistad de décadas. Esto terminará destapando que su amistad pudiera ser no tan genuina como parece.

Junto a Washington y Moss, el reparto de la serie se ve completado por Joel Kinnaman, Corey Stol, Leslie Odom Jr., Audrey Zahn, Jill Wagner, Rome Flynn, Sheryl Lee Ralph, Violette Linnz, Indiana Elle, Jackson Kelly, Keith Carradine Ana Ortiz y Wilson Beth, entre otros.

Annie Weisman crea y ejerce de showrunner de 'Mujeres imperfectas' en una nueva colaboración con Apple TV desde que realizase no hace mucho 'Physical'. La serie, además, viene de la mano de la propia Elisabeth Moss, quien adquirió junto a su socia Lindsey McManus los derechos del libro a través de su productora (Love & Squalor).

