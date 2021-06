'Physical': Rose Byrne brilla en una dramedia de Apple TV+ que no logra alcanzar su potencial

Cuando Apple TV+ presentó por primera vez 'Physical', a ojos profanos parecía como un intento de la plataforma de tener su propia 'GLOW'. Si bien es cierto que ambas tratan el empoderamiento de la mujer a través de una actividad física, lo que parece buscar Annie Weisman (creadora de la serie que nos ocupa) es una mirada complementaria a lo que ya hemos visto. O, al menos, en cierta medida.

Rose Byrne ('Mrs. America') protagoniza esta dramedia de diez episodios encarnando a Sheila, una ama de casa callada, algo cansada de su vida y con sus propios demonios interiores. Todo esto cambiará cuando se obsesionará por una rubia de bote, a la que perseguirá hasta una clase de aerobic. Es en este momento en el que su vida empieza a tomar una nueva dirección a través de tal epifanía.

El tráiler, como veréis a continuación, nos va mostrando cómo en cierto momento se narrará la transformación de Sheila en toda una gurú de las cintas de aerobic. Pero la serie no es tanto el origen de una celebridad, sino la lucha, interna y externa, de esta mujer con sus propias ataduras. Las que vemos y las que no.

Empoderamiento ante el trastorno

Y lo hace a través de una omnipresente voz en off que ya nos va mostrando varias cosas. La más externa y suave: que Sheila no dice lo que piensa. A esto acompaña una baja autoestima y una distorsión de su imagen corporal que se revela pronto como todo un trastorno alimenticio.

La serie no justifica, ni explica, este comportamiento. Al menos no de primeras. Si bien no creo que sea necesario, es verdad que el espectador puede llegar a preguntarse de dónde viene y cómo encaja esto en el crisol de nubarrones de la vida de la protagonista y resto de restricciones que le han impedido, a lo largo de su vida, el poder volar y cumplir sus sueños.

Entonces, si bien como comedia creo que funciona es en esa desgana para profundizar en los personajes lo que hace que 'Physical' quede como una serie bastante superficial. Lo cual es una pena porque creo que Rose Byrne, si bien está estupenda en su papel, parece desaprovechada y plana. Porque el guion lo es.

A pesar de no estar mal construidos, Annie Weisman diseña el grupo de personajes mediante arquetipos y no se preocupa demasiado en que les conozcamos bien. Excepto el personaje de Della Saba (Bunny) con quien profundizamos algo más, el resto los vemos siempre desde cierta mirada altiva de la protagonista, agudizando la sensación de que solo los vemos desde fuera.

Esto causa directamente una distancia algo insalvable a la hora de involucrarse en las tramas de la serie. Por ejemplo, la subtrama electoral del marido de Sheila (Rory Scovel), resulta algo anodina. Afortunadamente creo que el humor funciona bastante bien, lo que salva bastante los muebles.

La verdad es que Apple TV+ no ha terminado de acertar con 'Physical'. Si bien creo que todo lo que se cuenta es interesante y su humor funciona bien, se nota a medio cocinar, sin llegar a alcanzar el tremendo potencial que hubiera podido tener. Entretiene, divierte, pero también decepciona.