Lena Dunham, creadora de 'Girls': "Creí que sería amiga del público, pero a nadie le importa"

En 2017, Lena Dunham era el talento joven por excelencia en Hollywood. 'Girls' había definido a una generación y, tras su episodio final, tocaba que la directora, guionista y actriz demostrara su valía más allá de la serie de HBO. En 2025, es justo decir que nunca ha vuelto a llegar a esas cotas de grandeza: sus películas, 'Sharp Stick' y 'El libro de Catherine' pasaron sin pena ni gloria, y lo mismo se puede decir de su serie 'Camping'. Ahora, en 2025, vuelve a intentarlo con 'Sin medida', que se estrenará en Netflix el 10 de julio. Y, si tiene suerte, podrá demostrar que 'Girls' no fue casualidad.

Vale la lena

Ahora, en una entrevista al periódico The Times, Dunham ha contado por qué se mantuvo durante años al margen de la industria tras terminar su andadura como Hannah Horvatz: "Siempre bromeo con que necesito una camiseta que diga 'Sobreviví a los medios de Nueva York en 2012 y todo lo que tuve fue esta estúpida camiseta'. Y todo lo que tuve fue este estúpido trastorno de estrés post-traumático". ¡La industria, siempre tan agradable!

No entendía cómo distinguir entre lo que era y no era necesario para el público. Me sentía confundida sobre cómo se supone que debía responder. Creí que si explicaba quién soy, o mostraba levemente quién soy, la gente iba a tener una percepción distinta de mí, que seríamos amigos. Pero a nadie le importa, y eso está bien.

De hecho, cuando dejó la "crisálida de la serie", de repente se dio cuenta de que su carrera había echado a correr antes incluso de que ella pudiera andar: "Estaba pasando de repente a una velocidad abrumadora. Fue una metamorfosis dolorosa. Por eso me tomé un descanso intencionado de la vida pública". De hecho, no ha vuelto a salir en ninguna serie y tardó dos años en hacer un cameo en una película. Pero claro, ¿cómo le dices que no a Quentin Tarantino y 'Érase una vez en Hollywood'?

Ahora, en 'Sin medida' sí que aparecerá en un papel secundario, aunque se prometió que no volvería a hacerlo: "Físicamente, no estaba dispuesta a que diseccionaran mi cuerpo otra vez. Fue una decisión dura, no darle el papel protagonista a Megan Stalter, porque sabía que quería a Meg, sino admitírmelo a mí misma. Solía pensar que ganar significaba que seguías haciendo lo que quisieras y no te importaba lo que nadie pensara. Me olvidaba de que ganar es, de hecho, protegerte a ti misma y hacer lo que necesitas para poder seguir trabajando". Hay vida después de 'Girls'. Bueno, más o menos.

