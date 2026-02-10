El final de 'Hamnet' destruye almas gracias a su música. Si te suena familiar es porque ya la has escuchado antes

He de reconocer que mi reacción emocional a una serie, largometraje o cualquier otra pieza audiovisual, está fuertemente condicionada por el componente sonoro en general y musical en particular. Una buena banda sonora original —o una pieza preexistente elegida para la ocasión— puede vestir una escena y potenciar hasta límites insospechados su impacto y sus efectos sobre los espectadores más receptivos, y el caso del que vamos a hablar a continuación lo ilustra a la perfección.

Si ya has visto 'Hamnet' es posible que, como un servidor, hayas terminado convertido en un mar de lágrimas durante su demoledor clímax. La precisión y contención de la puesta en escena de Chloé Zhao, la dirección de fotografía de Lukasz Zal, las arrolladoras interpretaciones de Jesse Buckley y Paul Mescal, la fuerza del texto de 'Hamlet'... todos estos elementos son suficientes para darte un puñetazo en el estómago y hacerte pequeñito en tu butaca, pero el pasaje cuenta con un arma no tan secreta infalible.

Potenciando la emoción

Esta no es otra que 'On the Nature of Daylight', una de las piezas más reconocidas —si no la más célebre— de la nutrida obra de Max Richter, el compositor alemán que, a caballo entre el neoclasicismo, el minimalismo, lo analógico y lo electrónico, se está infiltrando con cada vez más frecuencia en el séptimo arte para llevar un paso más allá las sensaciones. Pero ojo, porque si las notas que envolvían la resolución del duelo de Agnes y William te sonaron familiares, es porque probablemente las habías escuchado con anterioridad.

Mi toma de contacto con el tema en cuestión, que se encuentra dentro del excepcional álbum 'The Blue Notebooks' —el segundo de la carrera de Richter— fue en un ya lejano 2011, cuando fue incluido en la banda sonora de 'Perfect Sense', el drama romántico en clave postapocalíptica dirigido por David Mackenzie, quien cinco años más tarde firmaría el genial neowestern 'Comanchería'.

No obstante, la cinta protagonizada por Eva Green y Ewan McGregor no fue la primera que utilizó la fuerza de 'On the Nature Of Daylight' —que, por cierto, tiene un videoclip maravilloso y desgarrador con Elisabeth Moss— en la gran pantalla. Antes de ella, Martin Scorsese la utilizó en 'Shutter Island' y Marc Forster hizo lo propio en 'Más extraño que la ficción', que se estrenó un par de años después del lanzamiento de 'The Blue Notebooks'.

A posteriori, el corte vistió el metraje de documentales como 'Jiro dreams of sushi' o 'Sherpa', abrió y cerró la célebre 'La llegada' de Denis Villeneuve y se paseó por la pequeña pantalla en series de la talla de 'El cuento de la criada' y 'The Last of Us', donde nos exprimió el corazoncito en uno de los episodios más emotivos de la temporada catódica 2023.

Este curso cinematográfico podría culminar con Richter alzándose con el primer Oscar de su carrera gracias a sus composiciones para la mencionada 'Hamnet'. La competencia es férrea, con Jonny Greenwood, Alexandre Desplat, Jerskin Fendrix y Ludwig Göransson —este último con un buen número de papeletas para llevarse el gato al agua— nominados por 'Una batalla tras otra', 'Frankenstein', 'Bugonia' y 'Los pecadores' respectivamente.

Termine como termine la temporada de premios para el alemán, está claro que los verdaderos ganadores hemos sido los privilegiados que hemos vuelto a disfrutar de su talento en una sala de cine.

