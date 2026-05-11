El público dicta sentencia sobre 'Las ovejas detectives' y afirma que es una de las mejores películas de Hugh Jackman. Sólo hay 6 con una valoración más alta

El estreno de una película como 'Las ovejas detectives' ('The Sheep Detectives') puede generar cierta incredulidad entre aquellos que solamente echen un vistazo superficial a la historia que cuenta. Sin embargo, se trata de la adaptación de una novela de éxito con un guion firmado por Craig Mazin ('The Last of Us'), por lo que tampoco es una sorpresa tan grande que el público afirme que es una de las mejores películas de la carrera de Hugh Jackman.

Esa es la conclusión que se puede extraer de que 'Las ovejas detectives' haya recibido una calificación A- en Cinemascore, la tercera más alta posible. Y si exploramos la carrera de Jackman delante de las cámaras, lo cierto es que solamente hay seis películas que consiguieron una valoración más alta. De hecho, todas ellas lograron una A.

Las 6 películas que la superan

Las seis películas que superan a 'Las ovejas detectives' según el criterio del público son 'X-Men 2', 'Acero puro' ('Real Steel'), 'Los Miserables', 'X-Men: Días del futuro pasado' ('X-Men: Days of Future Past'), 'El gran showman' ('The Greatest Showman') y 'Deadpool y Lobezno' ('Deadpool & Wolverine'). Y sí, yo también echo de menos a 'Logan', pero la extraordinaria película de James Mangold se tuvo que conformar con otra A-.

Recordemos que Cinemascore extrae sus valoraciones entre los espectadores de aquellos estrenos en cines norteamericanos que se hayan lanzado en al menos 1.500 salas. Eso supone que hay algún trabajo concreto de Jackman que no llegó a recibir calificación, como fue el caso de 'La estafa' ('Bad Education'), donde quizá ofrezca la mejor interpretación de toda su carrera.

Ahora habrá que ver si esta buena recepción de 'Las ovejas detectives' por parte del público lleva a que funcione lo suficientemente bien en la taquilla norteamericana. Su arranque ha sido prometedor al sumar 15,9 millones de dólares (y 28 de forma global), más de lo que se esperaba hace unos días de ella, pero necesita mantenerse bien durante las próximas semanas, pues costó 75 millones.

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