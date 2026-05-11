Sukuna también siembra el caos en los cómics de Marvel. 'Jujutsu Kaisen' se cuela en el Multiverso, y no es la única referencia al mundo del anime

Aunque a veces parece que los cómics americanos y el manga son grandes rivales, muy a menudo se marcan homenajes en ambos "bandos" con una relación muy sana entre sus creadores. Ya en los cómics de Marvel se habían marcado alguna que otra referencia al mundo del manga, pero ahora el homenaje a 'Jujutsu Kaisen' ha sido más que claro.

El evento canónico del que no nos olvidamos

Ha sido en el cómic 'Storm: Earth’s Mightiest Mutant', guionizado por Murewa Ayodele con dibujo de Federica Mancin. En número más reciente de la serie, Tormenta viaja a través de diferentes universos, atravesando diferentes mundos en cuestión de segundos tras un lío monumental en el Multiverso.

Arriba: Storm: Earth’s Mightiest Mutant | Abajo: Temporada 2 de Jujutsu Kaisen

Se puede ver a la mutante saltando en diferentes viñetas, y así llega a Shibuya, en Tokio, en a un mundo que el cómic se refiere como "el Multiverso de la magia y la muerte". Específicamente, esta viñeta hace referencia al Incidente de Shibuya y al caos que siembra Sukuna cuando se apodera durante unos minutos del cuerpo de Yuji Itadori, y en la versión de Marvel podemos verle levitando mientras destruye todo a su alrededor.

Tanto por la pose del personaje como por la ambientación, queda claro el guiño a 'Jujutsu Kaisen', aunque no es el único al mundo del anime. Tormenta también se deja caer por "el Multiverso de la basura consciente", claramente inspirado en el mundo de 'Gachiakuta'. Porque aunque a 'Gachiakuta' aún le queda camino por recorrer para ponerse a la altura de 'Jujutsu Kaisen', el año pasado se convirtió en una de las series de moda.

No es la primera vez que en la industria americana referencian a 'Jujutsu Kaisen', porque ya en 2024 el propio Yuji Itadori se dejó caer por la serie de Nightwing. Veremos cuál es la próxima, que se ve que en Estados Unidos le han cogido cariño a la obra de Gege Akutami.

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