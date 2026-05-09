'Jujutsu Kaisen': en qué orden ver todas las temporadas y la película del anime para no perdernos nada de la fantasía con hechiceros y maldiciones

Un poco a caballo entre 'Naruto' y 'Bleach', con toques de fantasía urbana y giros bien oscuros, 'Jujutsu Kaisen' ha conseguido convertirse en una digna heredera de esos animes de acción e incluso desmarcarse como una de las series más potentes de los últimos años.

Es uno de los animes más exitosos de la nueva generación, midiéndose cara a cara con 'One Piece' y 'Kimetsu no Yaiba'. Desde hace algunos años MAPPA viene adaptando magistralmente el manga de Gege Akutami, subiendo de nivel en cada temporada para dejarnos un anime visualmente impactante que brilla por sí mismo.

¿Cómo empezamos?

Si aún lo tenemos pendiente, es la historia de Yuji Itadori, un chaval que se convierte en el habitáculo de Ryomen Sukuna, una maldición antigua y tremendamente poderosa. Aún así, Itadori parece poder contenerlo dentro de su cuerpo, y para aprender a controlar sus nuevas habilidades es invitado a unirse al Instituto Jujutsu, donde estudian los hechiceros especializados en exorcizar maldiciones.

Por ahora, 'Jujutsu Kaisen' consta de tres temporadas de anime y una película canon, además de que ha pasado por los cines varias veces con recopilatorios de la serie. Por suerte, tenemos toda la saga disponible en diferentes plataformas de streaming y ahora que la tercera temporada ha llegado a su final es el momento ideal de subirnos al carrito. Ahora bien, el orden de visionado va a impactar un poco la forma en la que entramos a la historia, así que os dejo varios posibles órdenes para meternos en el mundo de las maldiciones.

Orden de estreno

El más lógico, siguiendo el orden en el que se ha ido estrenando todo 'Jujutsu Kaisen', aunque esto nos causa algún salto temporal en la historia:

Temporada 1

Película 'Jujutsu Kaisen 0'

Temporada 2

Temporada 3

La primera temporada del anime es la introducción ideal ideal a la historia de Yuji Itadori, que al fin y al cabo es el personaje principal, y el conflicto con Sukuna. Es una buenísima presentación al mundo de la hechicería y las maldiciones, y nos plantea de miedo la amenaza de las maldiciones, aunque lo cierto es que ver 'Jujutsu Kaisen 0' entre temporadas nos baja un poco el ritmo.

Especialmente porque la segunda temporada temporada arranca con un flashback que va todavía más al pasado, e igual tanto salto temporal nos puede despistar. Aún así, es como los fans más veteranos de 'Jujutsu Kaisen' la han disfrutado y es una opción infalible.

Orden cronológico

Aquí nos guiaríamos por el orden en el que ocurren los eventos de cada temporada, así que en este caso empezaríamos por la película precuela 'Jujutsu Kaisen 0', que se ambienta un año antes de la historia principal.

'Jujutsu Kaisen 0'

Temporada 1

Temporada 2

Temporada 3

'Jujutsu Kaisen 0' también arranca con un nuevo hechicero, Yuta Okkotsu, llegando al Instituto Jujutsu de Tokio, por lo que es una introducción ideal y contenida. Además, nos presenta a varios de los personajes más importantes de las siguientes etapas de la historia, incluyendo a Suguru Geto y su complicada relación con Satoru Gojo.

Aunque el desfile de cameos del último tramo igual pierde algo de gracia si no conocemos ya a todos los personajes.

Orden cronológico al milímetro

Este es el orden a seguir si queremos ser escrupulosos con los eventos de 'Jujutsu Kaisen' en riguroso orden cronológico, aunque tendremos que saltar bastante entre temporadas para seguir la línea temporal.

Temporada 2 - Arco del pasado de Gojo

'Jujutsu Kaisen 0'

Temporada 1

Temporada 2 - Arco del Incidente de Shibuya

Temporada 3

Este orden nos permite seguir toda la historia de 'Jujutsu Kaisen' desde una década antes de que Yuji entre en escena, ya que algunos de los incidentes que ocurrieron durante la adolescencia de Gojo fueron clave para los conflictos de la actualidad. Quizás un orden curioso de seguir para los fans veteranos que quieren ir captando los detalles más sutiles de la historia (y echarse una buena llorera, ya de paso)

Cómo ver todo 'Jujutsu Kaisen' en streaming

Como decía más arriba, 'Jujutsu Kaisen' se ha convertido rápidamente en un anime tremendamente accesible, y entre otras cosas podemos seguir las nuevas temporadas en simulcast según se estrenan. Ahora mismo está disponible en varias plataformas de streaming, y aquí os dejó links para facilitar el visionado:

Temporada 1 disponible en Crunchyroll, Netflix y Disney+

Temporada 2 disponible en Crunchyroll y Netflix

Temporada 3 disponible en Crunchyroll

Película 'Jujutsu Kaisen 0' disponible en Crunchyroll y Netflix

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