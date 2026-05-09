En 6 días llega el final definitivo de una de las series más exitosas de Netflix. Adiós para siempre a un personaje extraordinario con millones de fans

Todo lo que empieza se tiene que acabar, y lo realmente importante es hacerlo en el momento adecuado. Ese es un problema al que se enfrentan muchas series, ya que algunas con canceladas antes de tiempo y otras tienen tanto tiempo que se alargan más de lo necesario. Que cada cual juzgue el caso de 'Berlín', pues ya es oficial que la temporada 2, que se estrena en 7 días, será la última, dando de paso cierre al universo creado hace 9 años por 'La casa de papel'.

Bajo el título de 'Berlín y la dama de armiño' se nos contará cómo la banda liderada por el extraordinario personaje interpretado por Pedro Alonso viaja a Sevilla para ejecutar su nuevo plan: utilizar un supuesto robo del cuadro de Da Vinci con la finalidad de estar al temible Duque de Málaga.

Pedro Alonso ha dicho basta

Sobre el papel, la temporada 2 de 'Berlín' parecía una estación de paso en una serie llamada a tener varias temporadas más. Sin embargo, el propio Alonso ha anunciado que prefiere dejar finalmente de lado un personaje que le ha dado mucho, pero que ha estado interpretando durante 9 años. Tocaba pasar página, pero no está nada claro que tomase la decisión antes de que los guiones de los nuevos episodios de la serie estuviesen listos.

Queda entonces la duda de si 'Berlín y la dama de armiño' dará realmente un final satisfactorio a la serie o si simplemente todo se quedará un poco en el aire. El hecho de que Álvaro Morte vaya a reaparecer como el Profesor abre la puerta a que simplemente esta temporada 2 sea la última etapa antes de los hechos que nos contó la primera entrega de 'La casa de papel'.

Lo que sí es seguro es que el próximo viernes 15 de mayo de 2026 llegará a Netflix una nueva entrega de 'Berlín', en la que sobresalen los fichajes de Inma Cuesta, José Luis García-Pérez y Marta Nieto para inyectar sangre nueva a un reparto en el que también regresan Tristán Ulloa, Michelle Jenner, Begoña Vargas, Julio Sánchez y Julio Peña Hernández.

El dúo formado por Álex Pina y Esther Martínez Lobato vuelve a ocuparse de urdir la nueva estafa que lleva a cabo Berlín con el objetivo de superar los buenos datos que tuvo la primera temporada. Recordemos que llegó a convertirse en una de las 10 series de habla no inglesa más vistas de Netflix, pero el lanzamiento de la temporada 3 de 'El juego del calamar' provocó que finalmente cayese al undécimo puesto con los 56,7 millones de visualizaciones que logró durante sus primeros 91 días disponible.

Es cierto que 'Berlín' se quedó algo lejos de los datos que logró anteriormente 'La casa de papel', que tocó techo con su temporada 4 y 106 millones de visualizaciones -la quinta y definitiva se quedó en 99,2 millones-, pero sigue siendo uno de los mayores éxitos de la plataforma. Ojalá tenga una despedida a la altura.

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2026

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026