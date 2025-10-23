Protagonizó 'La casa de papel' y eso la ha llevado a una drástica decisión: no viaja a ningún país donde opere Netflix

Muchas veces se habla de cómo hay cosas que te cambian la vida y, por ejemplo, la fama puede llegar a transformar cómo haces cosas normales para ti... incluyendo el viajar. Es el caso de Itziar Ituño, actriz que consiguió la fama global gracias a 'La casa de papel', la serie originaria de Antena 3 (a veces nos olvidamos) que dio el salto a Netflix.

El paso a Netflix de la serie, que posteriormente decidió continuarla (y expandir en una franquicia con spin-offs y precuelas) hizo que la icónica banda de atracadores pasase de un fenómeno nacional a ser algo visto por decenas de millones de personas por todo el mundo y entre las consecuencias de la fama hubo una con lo que lo pasó mal la inspectora Murillo/Lisboa.

Travelflix

En una reciente entrevista este pasado martes en 'Late Xou con Marc Giró', Ituño promocionaba junto a Daniel Guzmán 'La deuda'. En la conversación, entre anécdotas y demás parafernalias propias, la actriz fue preguntada por una decisión que tomó tras ser catapultada a la fama: no viajar nunca a un país en el que opere Netflix.

Y es que Ituño, según cuenta, siempre ha sido de viajar en plan mochilero y el hecho de que la reconocieran en todas partes le estropeaba la experiencia. Así lo justificaba ante el presentador:

«Yo siempre he sido mochilera porque nunca he tenido un duro pero he sido muy viajera. Vas con la mochila y te metes en los pueblos, hablas con la gente... mi turismo es un poco a pie de calle y de pueblo. Y después de 'La casa de papel' eso era imposible hacerlo. Te conocían hasta en el rincón más recóndito de la Patagonia... en un monte salía la señora de la chabola y decía "¡Raquel Murillo!". No sé quién me dijo "¿y por qué no te vas a un sitio donde no vean Netflix como China?" que hay pocos. Además, te pones a mirar... miré el mapa donde operaba Netflix y así, que está todo en rojo y había algunos países de África que no y me los iba apuntando para irme como antes. Porque es verdad que todo esto de la fama te arrebata una parte muy importante de tu vida.»

Hasta el estreno de 'La casa de papel' en 2017, Itziar Ituño era un rostro popular en Euskadi, con su participación en 'Goenkale' y otras producciones vascas como 'Loreak'. Tras el final de la serie de Álex Pina, Ituño protagonizó también en Netflix 'Intimidad' y la hemos visto en otros proyectos más, digamos, discretos.

En Espinof | 'La casa de papel: Corea': las 14 mayores diferencias entre la serie original española y el remake asiático de Netflix

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025