Número 1 de Netflix en 37 países. La serie que ha destronado por sorpresa 'Stranger Things' y se ha convertido en un fenómeno mundial

El estreno de la temporada 5 de 'Stranger Things' consiguió un éxito tan arrollador que se convirtió en el mejor lanzamiento de la historia de Netflix para una serie hablada en inglés. Todo apuntaba a un largo reinado, pero lo cierto es que ya apunta claros síntomas de flaqueza, pues hay otra serie que le ha quitado el número 1 en 37 países y que se está convirtiendo en un número mundial: 'Sean Combs: Ajuste de cuentas'.

'Sean Combs: Ajuste de cuentas' es una docuserie de apenas 4 episodios que explica la historia de Diddy Combs, desde cómo se convirtió en un magnate del mundo de la música hasta cómo acabó siendo engullido por la polémica. Un giro de tuerca a la historia oficial auspiciado por el rapero 50 Cent.

Arrasando

A priori, 'Sean Combs: Ajuste de cuentas' era una propuesta que parecía llamada a hacer mucho ruido en Estados Unidos y a pasar desapercibido en el resto del mundo. Grave error, pues está dando tanto de lo que hablar que cada día que pasa de su estreno, el pasado 2 de diciembre, sigue sumando más números 1. Empezó con ocho el primer día y Flixpatrol aclara que ya va por los 37.

Y es que si ya la historia que cuenta es bastante polémica, la nueva perspectiva que ofrece sobre temas como los asesinatos de Tupac Shakur o The Notorious B.I.G. han encendido las redes. Hasta hay quejas de que 'Sean Combs: Ajuste de cuentas' se deja fuera demasiadas cosas conflictivas sobre la historia de su protagonista...

Por ahora, 'Sean Combs: Ajuste de cuentas' no ha pasado de la quinta posición en España, pero ahí también va creciendo poco a poco, ya que empezó en el noveno puesto. ¿Cuestión de tiempo que llegue a lo más alto? Es lo más probable, que además tiene buenas críticas: 80% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes ahora mismo.

