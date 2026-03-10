Timothée Chalamet compara su trabajo en 'Dune 3' con el de dos leyendas de la interpetación: "Son películas en las que puedes colar algo inesperado"

No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que los agentes de Timothée Chalamet se están tirando de los pelos con la campaña para unos premios Oscar inminentes en los que el actor tiene cada vez más las de perder. El motivo, lejos de su empeño en la fantástica 'Marty Supreme' está siendo la cantidad ingente de bocachancladas que está soltando en cuanto tiene la oportunidad, y un solo vistazo a la charla que mantuvo con Matthew McConaughey hace unos días lo demuestra.

El ego de Timmy

Durante el evento, organizado por CNN y Variety —vía World of Reel—, Chalamet menospreció sin titubear —y ante la algo estupefacta mirada de McConaughey— dos artes como el ballet y la ópera para, después, comparar su trabajo en la saga 'Dune' en general y en la próxima 'Dune: Messiah', que cerrará la trilogía dirigida por Denis Villeneuve, con el de dos actores reverenciados por la crítica y el público en dos títulos de culto.

Llegado a un punto de la charla, el bueno de Timothée comentó que su dinámica con Villeneuve terminó dando forma a una tercera parte muy valiente en términos creativos, yendo más allá de los épico o lo grandilocuente del blockbuster contemporáneo. A continuación, aseguró que su interpretación hace referencia y se vio influenciada por las de Heath Ledger en 'El caballero oscuro' y Marlon Brando en 'Apocalypse Now'.

Chalamet utilizó estos dos referentes como símbolo de actores que pudieron "colar algo" único o especial en su interpretación dentro de un largometraje de gran escala. Pero, y aquí es donde hay que romper una lanza a favor del nominado al Oscar, lejos de ponerse al mismo nivel de Brando y Ledger —y consciente del potencial de ser malinterpretado—, dejó claro que aún no juega en esas ligas:

"No puedo ponerme en el mismo barco [que Brando y Ledger]... Digamos que son unas de esas películas en las que puedes colar algo. Un giro inesperado".

Por una vez, y sin que sirva de precedente, Timothée Chalamet merece que hagamos de abogados del diablo después de que no pocos medios hayan dado por sentado que su ego desmedido —que cada vez parece ir in crescendo— le ha hecho verse reflejado en las dos estrellas anteriormente mencionadas. Veremos si es capaz de reaccionar con una sonrisa a su más que probable derrota el próximo domingo 15.

