Timothée Chalamet menosprecia el ballet y la ópera como si nada. Parece haber olvidado la sensibilidad con la que nos cautivó en 'Call me by your name' o 'Mujercitas'

Las palabras de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera han generado un gran revuelo en redes sociales y el mundo de las artes escénicas. Durante un evento organizado por CNN y Variety, el actor reflexionaba sobre el futuro del cine y el descenso de espectadores en las salas y también hizo una comparación que rápidamente se volvió viral. En su intervención explicó que, si el público realmente quiere ver algo, acudirá sin necesidad de campañas para "mantenerlo vivo". Unas declaraciones muy desafortunadas que provocaron respuestas inmediatas de compañías de ópera y ballet de todo el mundo.

El mundo de la ópera y el ballet responde

En su declaración completa, Chalamet comentó con Matthew McConaughey lo que opina sobre la menguante popularidad de las salas de cine. Añadió que el éxito de una "película seria" como 'Frankenstein' demuestra que el público aún anhela una narrativa con matices, pero al mismo tiempo entiende que "algunas personas buscan entretenimiento rápido". "Estoy en el punto medio, Matthew", dijo Chalamet .

“Porque admiro a la gente, y yo mismo lo he hecho, que va a un programa de entrevistas y dice: 'Tenemos que mantener vivas las salas de cine. Tenemos que mantener vivo este género'. Y otra parte de mí piensa que, si la gente quiere ver algo, como 'Barbie', como 'Oppenheimer', lo verán, se esforzarán y se mostrarán orgullosos. Y no quiero trabajar en ballet u ópera, ni en cosas que digan: 'Mantengan viva esta obra'. Aunque parezca que ya a nadie le importa. Con todo mi respeto a la gente del ballet y la ópera. Acabo de perder 14 centavos en audiencia”.

Una de las primeras en reaccionar fue la Royal Ballet and Opera de Londres que en redes sociales le dedicó una publicación al actor diciendo: "Cada noche, en la Royal Opera House, miles de personas se reúnen para ver ballet y ópera. Por la música. Por las historias. Por la magia pura de la actuación en vivo. Si quieres reconsiderarlo, [Timothée Chalamet], nuestras puertas están abiertas".

La English National Opera también quiso responder con una invitación directa para que el actor cambie de opinión. En su publicación afirmaron: "Nos encantaría hacerle cambiar de opinión. Entradas gratis de nuestra parte para que vuelva a enamorarse de la ópera cuando quiera. Besos y abrazos".

La respuesta más directa llegó de la bailarina londinense Anna Yliaho, que escribió en Instagram: "Solo un artista inseguro derriba otra disciplina para elevar la suya". Y, mientras tanto, la Seattle Opera decidió tomarse la polémica con humor y lanzó una promoción especial: ofrece un 14% de descuento en las entradas para su producción de 'Carmen' utilizando el código "Timothée".

Además, Saturday Night Live también se sumó a la polémica con un chiste, diciendo que "Chalamet hizo el comentario durante una gira de prensa de su película sobre ping-pong".

Más allá de la polémica, a mí me parece que las palabras de Chalamet son curiosas y que parece haberse empeñado en borrar la sensibilidad que definía el principio de su propia trayectoria. El actor se convirtió en una de las grandes promesas de Hollywood gracias a películas como 'Call Me by Your Name', su papel en 'Mujercitas', 'Wonka', 'Beautiful Boy', títulos que precisamente pertenecen a ese tipo de cine más delicado y emocional.

Por eso, escucharle hablar de disciplinas como el ballet o la ópera como si fueran artes menores es contradictorio. Al fin y al cabo, gran parte de su carrera se construyó gracias a ese mismo tipo de sensibilidad artística de la que hoy renegar. Es una lástima que se haya olvidado del lugar del que viene, porque a la larga podría afectarle en lo que está por venir. E incluso arrebatarle el Oscar que tan empeñado está en conseguir.

