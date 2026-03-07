Número 1 de Netflix en 86 países. La película de ciencia ficción que arrasa con un brutal espectáculo repleto de acción

Estaba cantado esta película de ciencia ficción protagonizada por Alan Ritchson iba a arrasar en Netflix y así ha sido: 'Máquina de guerra' ha debutado por lo alto alcanzando el número 1 de la plataforma en 86 países. Un éxito indiscutible que la convierte en el segundo gran triunfo cinematográfico de la plataforma en este 2026.

Todo lo que necesitas saber sobre 'Máquina de guerra'

'Máquina de guerra' cuenta la historia de un sargento sin nombre que intenta hacer realidad el sueño que cumplía con su hermano (Jai Courtney) de convertirse en un ranger del ejército. Todo se complica aún más cuando una invasión extraterrestre le lleva a tener que enfrentarse con una misteriosa criatura robótica que amenaza con acabar con él y el resto de hombres de su equipo.

Coescrita y dirigida por Patrick Hughes ('Los Mercenarios 3'), está claro que el gran aliciente para el público de 'Máquina de guerra' era encontrar al frente de su reparto al protagonista de 'Reacher'. Esta era su oportunidad para lucirse realmente en una película y como mínimo ha conseguido convencer al público para darle una oportunidad.

Lo cierto es que la película se desarrolló en Lionsgate con la idea de estrenar 'Máquina de guerra' en cines, pero en 2024 vendieron el proyecto a Netflix. No tengo muy claro si hubiese triunfado en pantalla grande, pero en streaming sí que le está yendo de fábula. Eso sí, datos concretos de número de visualizaciones no tendremos hasta el próximo martes.

Otra cosa a su favor es que ha conseguido un 68% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, más de lo habitual en las películas de Netflix. A mí sí que no me gustó demasiado, ya que le falta intensidad para que su apuesta por un enfoque más solemne realmente me atrape, lo que lleva a que acabe resultado un tanto monótona. Y es que para ver algo así, siempre puedo recuperar una vez más 'Depredador' y disfrutar 20 veces más...

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas en Prime Video de 2025



