Las mejores películas en Amazon Prime Video de 2025

En Espinof ya hicimos nuestro repaso a las mejores películas de Netflix en lo que llevamos de año, una lista que irá actualizándose durante los próximos meses para recoger los títulos realmente imprescindibles de la plataforma. Ahora toca hacer lo mismo con las mejores películas de 2025 que encontraréis en Amazon Prime Video.

Por ahora, mi selección personal incluye 4 películas, una cifra que a buen seguro irá creciendo -el año pasado acabé cerrando el repaso al mejor cine de 2024 en Prime Video con 20 largometrajes-, así que probablemente sea buena idea que visitéis este artículo regularmente. Sin más que añadir, vamos con las elegidas:

'Broken Rage'

Me da que algunos ni siquiera se habrán enterado de que Prime Video ha estrenado esta película escrita, dirigida y protagonizada por Takeshi Kitano. A fin de cuentas, la plataforma la ha hecho un flaco favor al lanzarla sin doblaje ni subtítulos en español. Si eso no es una pega insalvable, os recomiendo echarle un ojo, pues estamos ante una película insólita dividida en dos partes que juega con el punto de vista, pero también propone un cóctel de géneros casi imposible -empieza como un thriller serio y acaba convirtiéndose en una comedia-. Es evidente que Kitano ha querido pasárselo bien aquí y que hace todo lo posible porque esa sensación se traslade al público. Por cierto, apenas dura 66 minutos, por lo que la pereza no es una excusa válida para pasar de ella.

'Imparable: La historia de Anthony Robles' ('Unstoppable')

Siempre he sentido una gran atracción hacia el mundo del wrestling, lo cual seguramente sumó puntos para que disfrutase con este biopic sobre un joven que nació con una sola pierna, lo cual no impidió que lo diera todo para intentar convertirse en campeón de la NCAA. No voy a negar que es una película biográfica que sigue una fórmula muy establecida, pero el eficaz trabajo de su reparto ayuda a que su toque inspirador llegue mejor al público.

'The Order (La hermandad silenciosa)'

Jude Law encabeza este intenso thriller criminal basado en hechos reales que tuvo un estreno limitado en los cines de Estados Unidos pero que en España llegó de forma directa a Prime Video. Una de sus grandes bazas es que su director Justin Kurzel va a contracorriente y ofrece un enfoque con un sabor más clásico para contarnos una absorbente historia en la que destaca la terrorífica composición de Nicholas Hoult como Bob Mathews, un líder supremacista norteamericano durante principios de los años 80.

Crítica de 'The Order'

'Juego de Ladrones: Pantera' ('Den of Thieves 2: Pantera')

La secuela de una de las mejores películas de acción de Gerard Butler se queda algo por debajo de su predecesora, pero sigue siendo un buen entretenimiento que sabe sacar partido al hecho de que ahora la historia se traslade a Europa. Uno de esos títulos que no pasará a la historia pero sí que te hará mucha más amena una tarde o una noche en la que quieres pasártelo bien sin pedirle peras al olmo. Seguramente en cines lució mejor, pero no es para nada una mala opción con la que disfrutar en casa.

Crítica de 'Juego de Ladrones: Pantera'

