Seth McFarlane cree que Liam Neeson es el único actor vivo que podría hacer lo que hacía Leslie Nielsen. Su hilarante sketch en 'Life's Too Short' lo deja muy claro

Si la noticia de que 'Agárralo como puedas' tendría al fin su recuela —que ni es remake ni es secuela— de rigor hizo que fruncieses el ceño, no estás solo. Para muchos, la trilogía gestada por los infalibles genios de la comedia Zucker-Abrahams-Zucker es poco menos que una catedral del absurdo, y que el Hollywood actual ponga sus manos sobre ella podría ser tildado de profanación, pero esta reinvención cuenta con un inesperado as en la manga.

Porque, si la simple existencia del proyecto se tradujo, al menos en mi caso, en un gesto de desaprobación, el fichaje de Liam Neeson como sustituto del eterno Leslie Nielsen me llevó a entonar el "Caballeros, tenían mi curiosidad... ahora tienen mi atención" del Calvin Candie de 'Django desencadenado'. El motivo no es otro que ese espíritu cómico que siempre ha parecido ocultarse tras el generalmente sobrio rictus del irlandés.

Neeson, el cómico

De hecho, Seth MacFarlane, productor del reinicio de 'Agárralo como puedas' que dirige Akiva Schaffer, defendió la vis humorística de Neeson en una entrevista con Entertainment Weekly en la que no dudó en comparar al intérprete con leyendas de la talla de Robert Mitchum, Gregory Peck y Charlton Heston.

“Liam Neeson es probablemente el único actor vivo en el siglo XXI que podría hacer lo que hacía Leslie Nielsen, en gran parte porque ya no estamos generando muchos actores de ese tipo en Hollywood. [Es] más grande que la vida en pantalla y, sin embargo, muy honesto —dos cosas que no siempre encajan—, pero él realmente logra ser ese tipo de fuerza arrolladora ante la cámara”.

Las palabras de MacFarlane, además de ser corroboradas por una Pamela Anderson que aseguró con cariño que Neeson "En el fondo es un payaso. A veces parece un niño tontorrón", quedan perfectamente ilustradas por el brillante fragmento de 'Life's Too Short' en el que, curiosamente, se juega con la idea de que el bueno de Liam es, probablemente, la estrella menos indicada para protagonizar una comedia —especialmente si es improvisada—.

He de confesar que soy incapaz de ver estos cuatro minutos sin terminar prácticamente llorando de la risa, y lo he hecho unas cuantas veces ya, con la retahíla de salvajadas —lo de usar "he contraído el SIDA de una prostituta africana" como punchline cómica no tiene nombre— que profiere el actor mientras mantiene ese estoicismo que ha terminado convirtiéndose casi en en un cliché asociado a su persona.

Sólo este clip demuestra que Liam Neeson es digno portador del apellido Drebin —ese modo en soltar sus líneas cargadas de absurdo sin perder la seriedad es casi imposible —, y hace que, desde ya, tengamos marcado en nuestro calendario el 22 de agosto de este 2025, fecha en la que se estrenará 'Agárralo como puedas' en nuestros cines.

