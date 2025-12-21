Últimos días para ver en Netflix esta adictiva aventura steampunk que se coronó como el mejor anime de la historia hasta que 'Frieren' le quitó el trono

Hay series que marcan un antes y un después, y 'Fullmetal Alchemist' se ha ganado a pulso su lugar entre los mejores animes de la historia. Lo cierto es que la primera adaptación a anime se desvió demasiado del manga de Hiromu Arakawa, pero la historia era tan tremenda que se merecía una segunda intentona.

Así llegamos a 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood', que se estrenó en 2009 y con 64 episodios nos dejó una de las historias más apasionantes, desgarradoras y adictivas que se puede echar uno a la cara.

Para crear, algo de igual valor debe perderse

'Fullmetal Alchemist: Brotherhood' sigue a Edward y Alphonse Elric, dos hermanos que desde muy pequeños tenían un gran talento para la alquimia. Y cuando muere su madre, deciden ponerse manos a la obra para resucitarla con alquimia... aunque con ello cometen un gran pecado y terminan perdiendo sus cuerpos. Así es como emprenden la búsqueda de la piedra filosofal y metiéndose en un entramado político mucho más grande que ellos.

Desde hace algún tiempo tenemos la magnífica 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood' disponible en Netflix, pero ojo que tan solo nos quedan unos pocos días para volver a disfrutar de ella o verla si aún la tenemos pendiente. Y es que la serie de anime deja la plataforma el próximo 31 de diciembre.

Durante más de una década 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood' tuvo el honor de ser considerada como la mejor serie de anime de la historia, y había mantenido consistentemente su lugar en el trono hasta que llegó 'Frieren: Tras finalizar el viaje'. Aún así, sigue siendo un anime magnífico, con profundas reflexiones morales y filosóficas, una feroz crítica al colonialismo y militarismo, el impacto de la religión y la importancia de apoyarnos en los que nos rodean.

Todo ello animado con una maestría tremenda de la mano de Bones, el estudio detrás de 'Boku no Hero Academia' y 'Mob Psycho 100', que elevan la obra de Arakawa a otro nivel. La parte buena es que una vez deje Netflix, por lo menos 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood' seguirá estando disponible en Amazon Prime Video, pero mejor aprovechar todo lo posible mientras todavía la tengamos en el radar.

