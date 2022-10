'Mob Psycho 100' es uno de los animes más explosivos del momento, y también de los más emotivos con un protagonista que se hace muy fácil de querer

Aunque 'One-Punch Man' es posiblemente su obra más conocida, ONE también nos ha dejado un "hermano pequeño" para Saitama con 'Mob Psycho 100', un manga que mescla sucesos paranormales, humor ridículo y acción a partes iguales.

Lógicamente la serie de anime no tardó demasiado en estrenarse, aunque ha ido llegando en pequeñas dosis y con bastante espacio entre temporadas. Pero eso sí, ha sido una espera que ha valido totalmente la pena.

Bienvenidos a Ciudad Aliño

En este caso también contamos con un protagonista muy, muy poderoso, aunque él desearía tener una vida más normal y tranquilita. Shigeo Kageyama, también conocido como "Mob", es un adolescente con unos impresionantes poderes psíquicos al que trata de controlar sus emociones al máximo para que sus habilidades no se escapen de su control. Esto le ha convertido en un niño muy introvertido y reservado, que prácticamente no se relaciona con nadie.

La gran excepción es Reigen Arataka, un timador que se hace pasar por psíquico y que tiene a Mob contratado por dos duros para que le ayude a realizar los exorcismos y eliminar a los espíritus a los que él no puede ni ver. Aunque Mob se esfuerza por mantener el control en su día a día, a veces las cosas se le van apilando hasta que las emociones son demasiado fuertes y desencadena sus arrolladores poderes.

Este anime es, primero y ante todo, la historia de Mob. y cómo poco a poco va creciendo delante de nuestros ojos. Quizás no tanto físicamente, pero gracias a todo lo que va a experimentando y a toda la gente que se le une durante la serie se convierte en una persona muy diferente, y para bien.

Es un anime ingenioso y divertido, con un humor muy bien medido pero que tampoco tiene miedo de ponerse intenso y dramático. Cada temporada combina el día a día de Mob y Reigen tratando diferentes casos y lidiando con todo tipo de espíritus con un tono perfecto de slice-of-life... Hasta que entran de por medio organizaciones secretas, espíritus megalómanos y psíquicos con afán de dominar el mundo.

A veces este cambio es demasiado forzado, porque literalmente parece que pasamos de ir a comprar el pan a un atentado, y el giro tan brusco en el ritmo y el registro es una de las pocas cosas que se le puede echar en cara a la serie.

'Mob Psycho 100' es una serie peculiar, en el mejor sentido de la palabra, con una personalidad muy definida y que me da la sensación que o entras al juego y lo amas o quizás no te enganche nunca.

Aunque de entrada parecen normales, su reparto de personajes son un festival de sujetos de todo tipo con diseños de personaje que no tienen que envidiar en nada a los de 'JoJo's Bizarre Adventure'. Y por muy raritos que puedan parecer, cada uno con sus propias peculiaridades, los personajes son lo que hacen crecer el anime, y también a Mob. Porque rápidamente los tipos mazados del club de fisicóculturismo se convierten en los mejores colegas que puedes desear, y Reigen se convierte en una figura paterna que ya querrían muchos tener cerca.

Todo este carnaval al final termina dando vida a una ciudad donde los psíquicos son la cosa más normal del mundo, maratones escolares, cazas de leyendas urbanas, y un brócoli gigante salido de la nada.

Y siguiendo con las peculiaridades, hablar de 'Mob Psycho 100' es hablar de la animación de Bones, a quienes conocemos mejor por 'Boku no Hero Academia' pero que no se dejan nada en el tintero con esta serie. Aún manteniendo el estilo de dibujo del manga de ONE, consiguen encontrar un equilibrio muy bueno al darle un toque orgánico a la animación, con movimientos muy fluidos y colores vibrantes que también terminan de darle al anime todos sus rasgos distintivos.

En los momentos más tranquilos la animación se mantiene muy bien, pero cuando Shigeo libera totalmente sus poderes es una explosión de color, líneas y luces que da vértigo, con animadores que no le tienen ningún miedo a la perspectiva ni sus límites.

De cara al futuro

La tercera temporada del anime se acaba de estrenar y podemos verla junto con el resto de la serie a través de Crunchyroll, con un capítulo nuevo semana a semana.

Sin haceros spoilers, esta temporada ya tiene un pequeño regusto a despedida, al menos con su primer capítulo. Mirando atrás han cambiado muchas cosas desde el inicio de la serie y hemos ido viendo cómo Shigeo ha crecido muchísimo emocionalmente. Antes era un niño muy retraído que apenas se expresaba, y ahora se ha ido librando de las muletas que se había puesto a sí mismo y se está atreviendo cada vez más a salir de su cascarón.

El primer episodio de la nueva temporada tiene un tono también ligeramente introspectivo, con Shigeo tratando de averiguar qué quiere hacer con su vida a través de un cuestionario para la escuela, y dándose cuenta qué es todo lo que no quiere de su futuro.

Ni él ni nosotros (bueno, los que lleven el manga al día sí, pero shhh) sabemos qué le depara el futuro, pero Shigeo se ha ido convirtiendo en una persona con más confianza en sí mismo y que poco a poco se está desligando de su trabajo con Reigen, y ha sido un auténtico gustazo ver todo este viaje de crecimiento que ha hecho a través de la serie entera.

Pero si pensábamos que igual esta temporada iba a ser tranquilita, el tráiler también nos anticipa que va a haber muchísima acción, quizás un villano inesperado... Y drama, muchísimo drama.