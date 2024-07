Fue uno de los mejores animes de 2022 y ahora 'Lycoris Recoil' está de regreso... pero no de la manera que querían sus fans

Entre todos los animes que se estrenaron en 2022, 'Lycoris Recoil' se desmarcó como una de las mejores series originales del año gracias a su mezcla explosiva de protagonistas pistoleras y slice of life ambientado en una cafetería. Ya sabemos que tiene una secuela en marcha, pero ahora sus creadores han anunciado otro proyecto con nuevos capítulos.

Seis historias para elegir

Desde su cuenta oficial de Twitter (X), los responsables de 'Lycoris Recoil' ya han anunciado que hay en marcha seis nuevos capítulos de anime. Cada uno de estos seis cortos estarán dirigidos por un creador diferente, y como ya va apuntando la primera imagen se centrarán más en el aspecto de recuentos de la vida de la serie.

Shingo Adachi, el director de la temporada original de 'Lycoris Recoil', supervisará todo el proyecto, y el diseñador de personajes Imigimuru se encargará de uno de los capítulos. Se espera que todo el contenido de estos nuevos episodios sea completamente original, y por ahora no se adaptará el material de las novelas ligeras de 'Lycoris Recoil'.

Los creadores de 'Lycoris Recoil' también han querido dejar claro que este nuevo anime no es el proyecto que anunció en 2023, del que todavía no se sabe demasiado. Y aunque no es la continuación que la gran mayoría de los fans esperaban, sí que servirá de aperitivo mientras A-1 Pictures se moja y nos da algún adelanto. Porque por ahora no hay fecha de estreno ni de un proyecto ni de otro, y parece que habrá que echarle paciencia al tema.

La primera temporada de 'Lycoris Recoil' se puede ver en Crunchyroll y consta de trece episodios. Se centra en Takina Inoue, una agente secreta que se encarga de eliminar terroristas y criminales mientras pretender ser una estudiante de instituto normal. Después de una misión desastrosa, es transferida a trabajar con la agente Chisato Nishikigi en una rama de la agencia que regenta una cafetería como tapadera.

