Hugh Jackman puso dos condiciones de peso para regresar al cine de superhéroes, y a Fox no le quedó otra más que obedecer

En el universo de las películas de superhéroes, hay actores que son conocidos por su profunda conexión emocional con sus personajes, tanto, que el volver a encarnarlos para la gran pantalla sería un reto en el que muchos pondrían condiciones, tal como lo hizo Hugh Jackman en una aparición especial como Lobezno, donde no sólo destacó su gesto de generosidad fuera de la pantalla, sino también el nivel de compromiso con su personaje.

Cuando le ofrecieron participar en un cameo para la película 'X‑Men: Primera Generación', Jackman accedió a aparecer únicamente si se cumplían dos de sus exigencias: una de ellas si Fox hacía una donación benéfica al colegio de sus hijos y si él era el único personaje que profiriera una grosería contra los protagonistas.

"Go fuck yourself"

Evaluando las posibilidades, a Fox no le quedó más que aceptar las cláusulas del actor, quien apareció en la cinta diciendo la frase "Go fuck yourself", y siendo el único en emplear lenguaje fuerte para que su cameo tuviera un impacto genuino ligado al guion de la cinta y a la naturaleza de su personaje.





Según contó en una entrevista para slashfilm, no recibió un pago por su aparición, pero Fox sí realizó la donación: "no me pagaron por ello, pero Fox muy amablemente hizo una donación benéfica a las escuelas de mis hijos. Siempre me sentí un poco raro al entregar el cheque cuando dije: 'Oye... No me preguntes cómo conseguí esto'".

Además el estudio respetó su petición creativa de que fuera el único en usar palabras altisonantes, lo cual Jackman confirmó agradecido: "pregunté '¿alguien más maldice en la película?' y al decirme que no, dije 'estoy dentro'".

El cameo fue grabado discretamente durante algunas regrabaciones de las escenas principales, con Jackman llegando al set bajo un nombre falso y filmando su parte en solo un par de horas. Aunque al principio la famosa línea no estaba totalmente en el guion; él la agregó tras varios intentos diciendo inicialmente "fuck off" y finalmente "go fuck yourself" para darle mayor fuerza a la participación de su personaje.

Este pequeño gesto de Jackman combinó su compromiso filantrópico con su característico humor y estilo, permitiéndole hacer una escena corta pero icónica, logrando un cameo memorable que vinculó su espíritu altruista y autenticidad narrativa.

Foto de IMDB

En Espinof | Exigió una mejor paga y fue despedido de una popular saga de ciencia ficción, pero su demanda hizo que las reglas de Hollywood cambiaran para siempre

En Espinof | Comenzó como un hobby y la cambió la vida: un arquitecto estudió actuación en línea y consiguió un papel en las mejores películas de 2024