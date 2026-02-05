Creo que RTVE no tenía más remedio que renovar 'La revuelta'. El programa de David Broncano es clave si quieren mantener su público

'La revuelta' ha sido renovada por dos años más. Una renovación que llega con más dinero (la cantinela de los 14 millones de euros con la que suelen ironizar pasa a ser la de los 15 millones y medio) y con algo de premura para intentar que no pase un nuevo caso Marc Giró de fichaje por la competencia pillándonos desprevenidos.

Podemos discutir largo y tendido sobre los politiqueos detrás de la estrategia de programación de RTVE en el último par de años, pero una cosa es indiscutible: la televisión pública necesitaba una profunda renovación en cuanto a contenidos. Necesitaba captar al público, tanto el que se les había fugado a otras cadenas como el que no suele poner la televisión.

El buque insignia goza de buena salud

Y aquí el conceder un access prime time a David Broncano y su 'La revuelta' fue una jugada maestra. Más allá de poder plantar cara a cara al todavía rey de la franja, Pablo Motos y 'El hormiguero', el programa partía como una alternativa a Antena 3 que, además, podía ser comentado en otros programas de la casa y de la competencia.

El caso es que 'La revuelta' es un programa que se ha convertido en el emblema de los aires de cambio de RTVE en general y su acogida ha ayudado a posicionar mejor a La 1 en cuanto a audiencias, coincidiendo además con el pinchazo de Telecinco. Más allá de que el programa logre liderar o no (más no que sí, todo hay que decirlo), lo que sí que se ha visto es en estas dos temporadas es que la cadena ha remontado con cifras que no veía desde hace años.

La propia RTVE sacaba pecho en su balance sobre 2025: La 1 es la cadena que más crecía; mejor prime time desde 2014; liderando las mañanas por primera vez en 14 años; mejor dato de target juvenil en 25 años y un récord histórico en redes sociales con un 85% más que en 2024. En estos últimos aspectos 'La revuelta' es claro referente como "opción preferida de los targets jóvenes".

Con estos argumentos se entiende que desde RTVE hayan querido cerrar cuanto antes la permanencia de David Broncano y su equipo. Algo que además, les garantiza mantenerse durante los primeros compases de la próxima legislatura, sea cual sea el gobierno. A partir de 2028 ya veremos, pero de momento la pública lo tiene claro.

En Espinof | Cuando David Broncano y Pablo Motos se llevaban bien y se juntaban en 'El hormiguero': "Es un chaval que está empezando en la tele"

En Espinof | Las mejores series de 2025 (por ahora)