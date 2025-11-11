Podemos discutir si el sketch de Rosalía con Almodóvar y compañía en 'La Revuelta' es historia de la televisión. La verdad es que ha reventado los audímetros

Ya sabemos cómo se las gastan a veces en 'La revuelta' y es que el programa demuestra cada día (algunos con más inventiva y ambición que otros) tirar de creatividad. En esta ocasión han paralizado al público español con un sketch para una invitada de primer nivel.

Recordando un poco a 'El Hormiguero' cuando se ponían a tirar de agenda, en pleno inicio de programa Jorge Ponce se lleva a David Broncano a una reunión de comunidad de vecinos. Vecinos tan eclécticos en la selección como insignes (algunos más que otros): La Zowi, María Escoté, Alexa Putellas, Joan Pradells, Manuela Carmena, Javi Calvo, Estopa, Carmen Machi y Pedro Almodóvar se reunían para ver qué hacer con la vecina del 5º: quieren que canten más.

La Rosalía y el tonto del bombo

Yo, espectador incauto, debía ser el único español (también es verdad que estoy fuera del país) que a esas alturas del día no sabía nada de la invitada. Sin embargo ya empezaba a intuir a quién se podrían referir. Hay muy pocos artistas no solo que se presten a estos juegos sino que también sean capaces de montar tinglados similares como es el caso de Rosalía.

La artista llegó justo a tiempo para devolver el balón perdido de Putellas y fue invitada por el "tonto del bombo" (o del bongo según Rosalía), tal como llamó Almodóvar a Broncano. Un sketch bastante aplaudido por el público que no dudó en tildarlo como historia de la televisión.

Como suele pasar la sorpresa ya estaba estropeada. Quizás no tanto al nivel de lo de Estopa de hace unos meses pero sí que desde el programa advirtieron que ya había medios que se les habían adelantado. Tampoco debe ser fácil mantener el secreto ante la acumulación de famosos y, de paso, con las medidas de seguridad reforzadas previendo las aglomeraciones en cuanto se supiera de su asistencia.

Reventada o no por la prensa, la visita de Rosalía fue todo un imán y un cohete para los datos de audiencia. Según Barlovento, el programa obtuvo 5 379 000 espectadores únicos. Una media de audiencia de 2,7 millones de espectadores y un 20,4% de cuota de pantalla. No solo el programa más visto del día, sino el programa más visto de la historia del programa.

La entrevista, como lo habitual. Conversación entre colegas, un bollo para repartir con el público, echar (y ganarle) un pulso a Broncano, promocionar Lux, el recién lanzado disco de la artista, las tonterías habituales, preguntas clásicas, etc. El programa funciona bastante cuando los invitados dan juego, sobre todo si son estrellas absolutas.

Podemos discutir largo y tendido sobre si con sketches como este han hecho historia de la televisión. Por mi parte creo que hacen más historia (en el sentido de irse por lo atípico) cuando entrevistan a personas anónimas (Custodio Pérez el mes pasado) o deportistas paralímpicos (Guillermo Gracia hace unos días) pero un programa como este se tiene que nutrir de invitados del más alto nivel. Y si se prestan a entrar en su juego, lo pasaremos estupendamente.

