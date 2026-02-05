"No quiero formar parte de la élite pretenciosa". Timothée Chalamet sentencia que las locuras que ha hecho promocinando 'Marty Supreme' le expanden como artista

Timothée Chalamet quiere el Óscar como sea, desde hace ya un par de años. Y si para ello tiene que hacer todo tipo de locuras y salir en todos los programas de televisión habidos y por haber, que así sea. Aunque las espadas sigan en todo lo alto en su candidatura, somos muchos los que apostamos por el intérprete de 'Marty Supreme'. Eso sí, él acaba de afirmar que todas las locuras de su campaña de autobombo no son un truco, sino que le apetecen de verdad como expresión artística. En vuestra mano está creéroslo.

Timothée Supreme

En una sesión de preguntas y respuestas con Richard Curtis, el director de 'Love Actually', Chalamet ha respondido a una pregunta, transcrita por Variety, que todos nos estábamos haciendo: ¿Salen sus acciones del corazón o son simples trucos de prensa? "Me arriesgo a matar cualquier misterio a su alrededor, pero realmente no lo veo como promoción o marketing. Me veo a mí mismo como un artista expandiéndome". No me digáis que esta respuesta os la esperabais.

El Zoom tenía algo de sátira, pero en el vídeo inicial en la caja de cristal con esas cabezas con forma de pelota de ping-pong, siento que me estoy expresando. Muchos actores quieren que les digan qué decir, cómo decirlo y dónde ponerse. Además, la gente no quiere dar un paso en falso. Siento que tengo las llaves, la actitud correcta, la energía.

La llamada de Zoom se refiere a una broma de A24 en la que Chalamet lanzaba ideas de promoción locas a su equipo, y lo de la caja de cristal... deberías verlo para creerlo. No es la primera vez que hace este tipo de performances: mientras luchaba por el Óscar de 'A Complete Unknown' apareció en el 'Saturday Night Live' y se gastó un buen dinero de su bolsillo para su actuación: "Me gasté seis cifras para la actuación en el 'SNL'. Lorne Michaels me dijo 'Oye, ¿quieres presentarlo?'. Yo respondí, 'Claro, ¿puedo hacer la música?'. Y él 'No'. Y yo respondí, 'Vale, pues no lo hago'. Y él de vuelta, 'Vale, haz la música'. Pero me negué a tomar un no como respuesta".

Esta es la nueva forma de hacer las cosas. Estoy tratando de llegar al público, ¿sabes? No quiero formar parte de la élite pretenciosa. 'Marty Supreme', en Estados Unidos, tuvo este año el público menos asiduo al cine, gente que no iba a verlo todo. Esa es mi reacción favorita a la película. Así que la respuesta más pretenciosa que podría darte, y que realmente siento de verdad, es que no se trata de marketing ni de promoción. Eso suena a truco, y esto no es un truco. Esto viene de mi corazón y de mi alma.

Solo falta, pues, una pregunta por hacer: ¿Todo esto lo hace por y para ganar el Óscar? La respuesta quizá os sorprenda: "Bueno, sí. Pero quiero darte contexto para eso, porque a veces siento que se ha malinterpretado. Todos estos premios complementan la película. No voy a convertir esto en un monólogo sobre la crisis de los cines y demás, pero cuando vas a una entrega de premios, todo el mundo participa en un anuncio mutuo, en el mejor sentido de la palabra, no lo digo con malicia. Yo apoyo 'Hamnet' y 'Una batalla tras otra' de la misma manera que cualquiera de los que aparecen en esas películas apoya 'Marty Supreme'".

No me he explicado bien. No quiero que se entienda que el mundo está como está y yo me voy a la cama pensando "Joder, tío, necesito ese Óscar". Vivo en el planeta Tierra, después de todo.

