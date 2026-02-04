Juegos Olímpicos de Invierno 2026: cuándo empiezan, dónde verlos y cómo queda la representación española

Cuatro años después de que los viéramos en Pekín 2022, la cita con los Juegos Olímpicos de invierno se repite este 2026. Vienen además con novedades. Será la primera vez que cuenten con una doble sede: Milán y Cortina D'Ampezzo, y se introducirá el esquí de montaña, una nueva disciplina olímpica que incluye pruebas de ascenso y descenso.

En España, si queremos seguirlos habrá que estar atentos a RTVE Play o a HBO Max. La pública emitirá los juegos en directo tanto desde Teledeporte como en RTVE Play, con seguimiento de los atletas españoles. En cuanto a HBO Max, volverá a contar con una exhaustiva cobertura de Eurosport como ya hizo en París 2024. La plataforma ha introducido una intuitiva sección en su interfaz específicamente dedicada a los juegos, donde podemos separar por deportes o tener en un solo vistazo las próximas emisiones.

Se celebrarán del 6 al 22 de febrero y reunirán a cerca de 3.000 de los mejores atletas del mundo. La representación española será de 20 atletas, igualándose a los juegos de Sochi de 2014. Nuestros abanderados serán la patinadora Olivia Smart y el esquiador Quim Salarich, y como principal favorito se habla de Oriol Cardona en esquí de montaña, quien ya se llevó el oro en campeonatos mundiales de sprint en 2023 y 2025.

La lista completa de atletas españoles por deporte queda así: en esquí de montaña tenemos al mencionado Oriol Cardona, a Ana Alonso, Ot Ferrer y María Costa. En snowboard Queralt Castellet, Nora Cornell, Lucas Eguibar y Álvaro Romero. En patinaje de velocidad Nil Llop y Daniel Milagros. Patinaje sobre hielo Tomás Guarino, Tim Dieck, Olivia Smart, Asaf Kazimov y Sofía Val. En esquí de fondo Bernat Sellés, Jaume Pueyo y Marc Colell y por último, en esquí alpino Quim Salarich y Arrietta Rodríguez.

Será el domingo 8 cuando tengamos la primera cita con Nora Cornell en snowboard en la competición de Big Air, y desde entonces tendremos atletas españoles que seguir prácticamente a diario, cerrando el sábado 21 con los relevos mixtos en esquí de montaña entre Ana Alonso y Oriol Cardona, uno de los eventos más esperados.

