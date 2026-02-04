BTS prepara su regreso y podremos verlo en Netflix. Estos son los horarios para España y México si queremos seguir el concierto de K-Pop en streaming

Netflix ha pillado cada vez más carrerilla con la retrasmisión de espectáculos en directo, y el regreso de BTS es un bombazo que no se querían perder.

El grupo surcoreano ha estado fuera de los escenarios durante cuatro años mientras cumplían el servicio militar de su país, pero ahora están a puntito de lanzar su quinto álbum de estudio y lo celebrarán con un concierto que podremos seguir en Netflix a nivel mundial.

Vamos reservando el día

El 21 de marzo de 2026 se celebra en la plaza de Gwanghwamun en Seúl el evento 'BTS The Comeback Live: Arirang'. El álbum sale a la venta el día antes y este concierto dará el pistoletazo de salida a una nueva gira mundial en la que el grupo visitará 34 países con más de 80 espectáculos confirmados.

Y si no queremos perdérnoslo en cuanto esté disponible en la plataforma, estos son los horarios para ver en Netflix 'BTS The Comeback Live: Arirang':

España: 12:00 p.m

México , Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador: 5:00 a.m

Venezuela: 6:30 a.m.

Puerto Rico: 7:00 a.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 8:00 a.m.

La producción del evento estará dirigida por Hamish Hamilton, pero Netflix también prepara un doblete de BTS. Además de la retransmisión del evento en directo, Netflix también estrenará el 27 de marzo el documental 'BTS: El regreso' sobre cómo fue el proceso de grabación de Arirang y la vuelta a los escenarios del grupo. Un vistazo muy completo a sus ensayos, el proceso de composición de los nuevos temas y las dinámicas de los miembros de la banda.

