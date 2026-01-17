Nunca oiremos 'Golden' igual que en 'Las guerreras K-pop', y tiene mucho sentido: la voz de Rumi da muchas más pistas sobre el final de la película de Netflix

'Golden' y 'Las guerreras K-pop' fueron unos de los fenómenos culturales imparables de 2025, y tiene pinta de que la cosa va a ir para largo y las cazadoras de demonios de Netflix tienen todavía mucha tralla que dar.

'Las guerreras K-pop' han terminado inspirando a varias generaciones de espectadores y convirtiéndose en uno de los grandes bombazos animados del momento a golpe de temazo. Y es que en realidad nada en la película es al tuntún, especialmente si hablamos de las canciones y la voz de su protagonista.

Quiérete, Rumi

La voz hablada de Rumi, la protagonista de la película es la maravillosa Arden Cho, pero su voz en las canciones es la de la cantante EJAE (Kim Eun-jae). Durante muchos años, EJAE intentó hacerse un hueco sin éxito en la industria del K-pop antes de ser rechazada definitivamente y decidir dedicarse a componer música para otros artistas. Así llegó a 'Las guerreras K-pop', aunque si vida ha cambiado por completo cuando se le ofreció cantar las canciones de la película y su trabajo incluso le ha valido un Globo de Oro.

La historia de EJAE y la de Rumi, en cierta manera, no es tan diferente. Al final, 'Golden' y 'What It Sounds Like' son dos canciones sobre la importancia de quererse y aceptarse, y es un proceso que Rumi vive a lo largo de la película al aceptar su doble identidad de mitad demonio y mitad cazadora. Aunque no solo es un proceso espiritual y de identidad, también es un proceso que tiene que ver con su voz y solo aquellos que entienden un poco de música lo han notado.

'Golden' es un tema muy complicado de cantar, con notas muy agudas y un registro muy amplio. Y es precisamente por eso por lo que nunca oiremos a EJAE cantarla en directo junto a sus compañeras de canción, Audrey Nuna y Rei Ami, en los directos de las "Huntrix". La razón es que 'Golden', al tener notas tan agudas, está compuesta para una cantante soprano, pero EJAE en realidad tiene el rango vocal de una alto o una mezzosoprano, con una voz de registro más grave.

Esto hace que cantar una canción como 'Golden' sea muy complicado para ella, pero también lo es para Rumi. Por eso 'What It Sounds Like' está compuesta en un rango vocal más grave y mucho más cómodo para Rumi: es la canción que puede interpretar sin dificultades y en la que brilla de verdad cuando por fin se acepta a sí misma al final de la película.

Por eso, su dificultad para cantar 'Golden' no solo es emocional, también lo es física. Rumi está intentando y pretendiendo ser una soprano cuando no lo es (al igual que rechaza su parte de demonio), pero cuando acepta su voz de alto es cuando puede cantar sin problemas el tema con el que las Huntrix por fin hacen brillar la Honmoon.

Y aunque es cierto que EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami han interpretado 'Golden' en directo en varias ocasiones, cuando lo han hecho ha sido en una tonalidad más grave que tal y como la oímos en la película. Además, la propia EJAE tuvo problemas con su voz y una bronquitis tremenda que la tuvo algún tiempo fuera de combate y no le permitía cantar cómodamente, lo que dificultaba aún más las actuaciones.

Por eso, aunque ofrecen un espectáculo tremendo, nunca oiremos 'Golden' en directo de la misma manera que en la película de Netflix.

