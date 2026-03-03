Los fans de 'Scary Movie 6' echan de menos a una de las voces más icónicas de la saga. Por qué no volvió este actor del doblaje latino

La icónica saga de terror que cambió el slasher moderno vuelve a las salas de cine con 'Scream 7' y otra franquicia que la parodia viene detrás. Después de más de dos décadas desde el estreno de la primera entrega en el año 2000, la comedia 'Scary Movie 6' continúa con el regreso de sus estrellas Marlon Wayans y Anna Faris. Sin embargo, mientras caras conocidas vuelven al frente de la saga, hay una ausencia importante que no pasará desapercibida para quienes crecieron viendo la versión en español latino.

Creían que no se iba a notar

Alfonso Obregón, una de las voces más icónicas del doblaje latino, no está presente en el primer tráiler de 'Scary Movie 6' lanzado para el estreno en los cines de México. Obregón, reconocido por personajes como Bugs Bunny, Shrek y Kakashi en 'Naruto', ha hablado abiertamente sobre cómo su regreso a la industria no fue sencillo tras enfrentar rechazo por su pasado.

El actor de doblaje mexicano, estuvo vinculado a proceso por presunto abuso sexual, un caso que estremeció a la comunidad del doblaje en español.

En su defensa, Obregón ha declarado que su única "agresión" fue decirle a una alumna en un ejercicio que "apriete el culo"; algo que, según él, era un comentario común en su formación artística. Esta declaración ha circulado ampliamente y se mantiene como parte de su versión pública sobre lo ocurrido.

Aunque Obregón fue liberado y el proceso legal terminó declarándole no culpable por falta de pruebas, su reputación profesional ha quedado seriamente afectada. Varias empresas y sectores del medio han evitado contratarlo, y él mismo ha dicho que "definitivamente esas cosas afectan, las cosas cambian" y que se siente vetado en varios espacios del doblaje latino.

Según su propia declaración, cuenta incluso con documentos oficiales que, a su juicio, prueban su inocencia y respaldan que no debería haber motivo para no trabajar normalmente en la industria.

Aunque 'Scary Movie 6' no está directamente relacionada con Obregón ni con el caso de 'Shrek', la situación pone sobre la mesa cómo las controversias personales pueden influir en decisiones de producción y casting en la industria del doblaje. Como podemos ver en este post en X donde se confirma que las actrices Laura Torres y Elsa Covian sí participan en el doblaje de la nueva película, los fans debaten sobre si este tipo de polémicas y procesos legales debe afectar la participación de actores de doblaje en nuevos proyectos.

El regreso de la saga cómica de 'Scary Movie' sigue generando entusiasmo, pero también opiniones sobre cómo se manejan las carreras y las polémicas de figuras reconocidas dentro del entretenimiento.

